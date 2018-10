BB BIOTECH AG, CH0038389992

Medienmitteilung vom 11. Oktober 2018

BB Biotech AG rapportiert provisorisches Ergebnis BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht bereits heute über die Ergebnisentwicklung des Zwischenabschlusses per 30. September 2018.

Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2018 einen Gewinn nach Steuern von CHF 172 Mio. aus (CHF 843 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Gewinn von CHF 242 Mio. aus (Gewinn von CHF 365 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Als Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.

Der Aktienkurs von BB Biotech ist seit Jahresbeginn in CHF um 16.8% bzw. in EUR um 18.4% gestiegen.

Die ordentliche Berichterstattung per 30. September 2018 wird am 19. Oktober 2018 veröffentlicht.

Unternehmensprofil

BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

