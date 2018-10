BCW ernennt Terry Neal zum Executive Vice President, Managing Director, Public Affairs, und James Cook zum Executive Vice President, Managing Director, New York Technology

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine führende global tätige Kommunikationsagentur, gab heute die Erweiterung seines US-Teams um führende Public Affairs- und Technologie-Experten bekannt: Terry Neal wird Executive Vice President, Managing Director, Public Affairs, und James Cook wird Executive Vice President, Managing Director, New York Technology. Neal ist in Washington, D.C. und Cook in New York stationiert.

Neal verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Medien, Fürsprache und strategische Kommunikation und hat Multi-Plattform-Kampagnen für Kunden aus den Branchen Automobil, Beratung, Energie, Finanzen und Technologie geleitet. Hinzu kommt, dass er ein erfahrener Krisenberater ist, und Regierungsstellen und souveräne Staaten in Hinblick auf ihre Kommunikationserfordernisse beraten hat. Vor seinem Wechsel zu BCW hatte er sein eigenes Beratungsunternehmen, Neal Communication Strategies, LLC, und betreute The Podesta Group, Fannie Mae, CGI Federal, Light Squared und Hill + Knowlton Strategies. Neal begann seine Medienlaufbahn als nationaler politischer Reporter, Kolumnist und Redakteur bei The Washington Post, Miami Herald und Fort Lauderdale Sun-Sentinel. Als Zeitungsjournalist kann Neal über 2.000 unter seinem Namen veröffentlichte Texte und über 200 Fernsehauftritte bei CNN, MSNBC, NBC und PBS vorweisen.

Cook verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit für Agenturen und als In-House-Mitarbeiter. Dabei erstellte und implementierte er Kommunikationsstrategien für Konsumgüter-, Konzern- und Technologieunternehmen, die von jungen Start-ups bis hin zu großen multinationalen Unternehmen reichten. Er verfügt über weitreichende Kompetenzen in der Entwicklung, Planung und Umsetzung von Kommunikationskampagnen weltweit, in Nordamerika, Asien, Großbritannien und europaweit, darunter die Verwaltung und Koordination eines Netzwerks von globalen / regionalen Agenturen. Vor seinem Wechsel zu BCW war Cook bei Edelman tätig. Dort leitete er Revere NY, die In-House-Technologie-Boutique von Edelman, wo er den Umsatz in einem Jahr verdoppelte. Weiterhin leitete Cook das Artificial Intelligence Center of Excellence im New Yorker Büro von Edelman. Davor war er acht Jahre bei Edelman in Beijing und Singapur tätig und führte die dortigen Technologie-Praxen. In früheren Jahren seiner Laufbahn übte er leitende Tätigkeiten bei MSL in Toronto und Weber Shandwick in Beijing, Toronto und London aus und sorgte in diesen Positionen für zweistelliges Wachstum.

Über BCW

BCW ist eine der größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen der Welt Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist ein Teil von WPP (NYSE:WPP), der weltweit führende Anbieter von Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcw-global.com.

