BCW Group stößt mit Technologie-Powerhouse AxiCom in die USA vor

Die BCW Group gab heute bekannt, dass ihre beiden Technologiemarken North of Nine und PPR in the U.S. zu AxiCom U.S. zusammengelegt werden. Damit baut das Unternehmen auf die Führungsstellung der Technologieagentur in sieben europäischen Märkten auf und beginnt die ambitiöse globale Expansion von AxiCom. Emily Dunlop wurde zum President, AxiCom U.S. ernannt.

North of Nine ist ein Boutiqueanbieter im Full-Service-Kommunikationsbereich mit Schwerpunkt auf technologieorientierter Innovation. PPR in the U.S. ist ein Full-Service-Berater, der bei der Umsetzung von Strategien bezüglich Inhalt, Kreativität, sozialer Medien und Digitalisierung neue Wege beschreitet, um kanalneutrale Kommunikation bereitzustellen. Beide Unternehmen gehörten früher zur Burson-Marsteller-Gruppe.

Zuletzt leitete Emily Dunlop bei PPR U.S. die Beziehungen mit Großkunden, darunter Dell, und die globale Kommunikationsprogrammierung. Sie ist in San Francisco ansässig.

In einer Stellungnahme zu ihrer neuen Rolle sagte Dunlop: „Technologie entwickelt sich schnell weiter und ändert sich ständig. AxiCom berücksichtigt diese Tatsache bei allem, was wir tun, um ein Gleichgewicht von umsichtigem Handeln und Anpassungsfähigkeit zu halten. Der Status quo ist uns dabei niemals gut genug. Ich bin sehr gespannt auf meine neue leitende Stellung und auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team bei AxiCom. Wir wollen wirklich integrierte Programme erstellen, die Grenzen unserer eigenen Kreativität weiter ausdehnen und beispiellose Dienstleistungen und Ergebnisse für unsere Kunden bereitstellen.“

Über AxiCom

AxiCom stellt PR-Kampagnen für die weltweit innovativsten Technologieunternehmen bereit. Die Agentur arbeitet mit Kunden in den Bereichen Enterprise Computing, Telekommunikation, Verbraucher, Finanztechnologie, Medientechnologie und Geschäftsanwendungen zusammen. AxiCom unterhält Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, den USA und Großbritannien und beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter. Das Unternehmen konzipiert, erstellt und liefert bahnbrechende und provokante Kampagnen in der ganzen Welt. AxiCom bietet seinen Kunden Analysten- und Influencer-Beziehungen sowie Dienstleistungen in den Bereichen Inhalt, digitales Marketing, Medienbeziehungen, interne Kommunikation, Recherchen und Erkenntnisse. Als Teil der globalen Kommunikationsgruppe BCW Group und der breiter gefassten WPP Group verfügt AxiCom über eine beispiellose globale Reichweite und Zugang zu einer umfangreichen Palette zusätzlicher Marketing-Kompetenzen.

Über die BCW Group

Die BCW Group bietet Expertise in digitaler und integrierter Kommunikation, Public Affiars, Unternehmens- und Krisenmanagement, Forschung, Stakeholder-Beziehungen, Grassroots-Kampagnen, Medienpartnerschaften und kreativen Dienstleistungen in vielfältigen Branchen. Zu den Kommunikationsmarken der BCW Group, die in der ganzen Welt präsent sind, gehören AxiCom, Benenson Strategy Group, BCW, Direct Impact, GCI Health, Palisades Media Ventures, PSB Research, Prime Policy Group und Y&R PR. Die BCW Group ist eine Tochtergesellschaft von WPP, der weltweit größten Unternehmensgruppe für Kommunikationsdienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

