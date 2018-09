BCW lanciert Markenidentität und Firmenwebsite

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine führende globale Kommunikationsagentur, hat heute ihre Markenidentität mit einem neuen Markenzeichen, einer Firmenwebsite und einer Reihe von Social-Media-Kanälen vorgestellt. Das Erscheinungsbild soll die Kompetenz der Agentur bei der Bereitstellung integrierter Kommunikationslösungen für Kunden jeglicher Industriesektoren artikulieren.

BCW Launches Brand Identity and Corporate Website.

„Mit BCW haben wir die einschlägige Kompetenz zweier Traditionsgesellschaften kombiniert – Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe – um eine fortschrittliche Agentur zu schaffen, die den Bedürfnissen der Kunden von heute und deren gezielten Interessenvertretern gerecht wird“, so Donna Imperato, Global CEO von BCW. „Wir erzeugen transformative Ergebnisse für unsere Kunden durch große Ideen, die auf bewährten Medieninhalten gründen, durch Daten und Analysen untermauert und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. BCW ist die Agentur, die ich mir vor Jahren vorgestellt habe, ein Experte in digitalen, kreativen Kommunikationslösungen über alle Marketing- und Kommunikationsdisziplinen hinweg. Unsere neue Identität, insbesondere unsere Website, illustriert ganz klar diese Stärken.“

„Der unverwechselbare Schwerpunkt unserer neuen Website – www.bcw-global.com – ist unsere Arbeit,“ so Jim Joseph, Global President, Brand Solutions. „Die Erfolgsgeschichten unserer Kunden verdeutlichen, dass es bei BCW um die Kombination von erstklassigen Kompetenzen in unseren traditionellen Stärken mit integrierten Lösungen der nächsten Generation geht. Und genau das wollten wir mit unserem neuen Branding und Logo zum Ausdruck bringen – die Vereinigung des Besten aus zwei Welten, um etwas zu schaffen, das wirklich unverwechselbar, frisch und innovativ ist.“

Das BCW-Netzwerk umfasst mehr als 4.000 Fachkräfte auf sechs Kontinenten, darunter angesehene Medienexperten sowie Spezialisten in den Bereichen Forschung, Analyse und Erkenntnisse, kreative Strategie und Aktivierung, digitale, soziale und mobile Innovation sowie bezahlte Medien. Am 14. August 2018 gab BCW die Übernahme von HZ bekannt, eine der größten unabhängigen, integrierten Agenturen für digitale Kreativität in den USA. Dadurch wurden der BCW-Organisation nahezu 200 kreative und digitale Experten von HZ hinzugefügt.

Über BCW

BCW ist eine der größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen der Welt. Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist ein Teil von WPP (NYSE:WPP), der weltweit führende Anbieter von Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen www.bcw-global.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180905006063/de/