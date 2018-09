BCW treibt ehrgeizige globale Technologienvision mit Einstellung von Michael Ann Thomas weiter voran

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine führende globale Kommunikationsagentur, gab heute bekannt, dass Michael Ann Thomas ab dem 10. September die Rolle des Executive Vice President, Global Technology Solutions bekleidet. In dieser Funktion ist sie dafür zuständig, die starke globale Technologiepraxis von BCW auf die nächste Stufe zu heben und durch einzigartige Angebote, praxisübergreifende Teams und integrierten Aktionen für Kunden und die gesamte Branche zu vertiefen.

„Ich habe nach jemanden gesucht, der über die Tatkraft und Vision verfügt, unsere globale Strategie voranzutreiben und diesen Praxisbereich zu führen, in dem der Wettbewerbsdruck besonders stark ist“, so Donna Imperato, Global CEO, BCW. „Bei Michael Ann Thomas sticht besonders hervor, dass sie sich über Konventionen hinwegsetzen kann. In einer Zeit, in der wir markante Ideen, ungebremste Kreativität und ein ausgereiftes Verständnis der sich weiterentwickelnden Welt der Technologie benötigen, zeigt sie sich furchtlos. Michael kennt die Kräfte, die globale Unternehmen antreiben.”

Vor ihrem Wechsel zu BCW fungierte Thomas als Global Technology Practice Chair bei APCO Worldwide und baute über mehrere Jahre ein Gesundheitstechnologieangebot für Edelman auf. In beiden Rollen war Thomas dafür verantwortlich, die Bedürfnisse des Marktes mit integrierten Kommunikationslösungen zu decken, die am Schnittpunkt von Technologie und globaler Unternehmensumwälzung angesiedelt sind. Ihr Spezialgebiet sind junge Technologien in allen Disziplinen und Branchen. Sie ist ein zuverlässiger Berater von bekannten Venture-Capital-Gesellschaften und Startups. Sie hat einzigartige Diagnostik- und Kommunikations-Tools erstellt, um herkömmliche Unternehmen bei der Umgestaltung ihrer Infrastruktur, Kultur, ihres Talentpools, ihrer Produkte und Prozesse zu unterstützen, sodass sie sich entwickeln, blühen und durchsetzen können.

„Michael ist eine Expertin, wenn es darum geht, Unternehmen, die den Prozess der digitalen Transformation durchlaufen, dabei zu unterstützen, neue Wertmaßstäbe zu definieren und zu kommunizieren“, so Chris Foster, President, North America, BCW, dem Thomas unterstellt ist. „Michael versteht diese Umwälzung, die Probleme, denen der Technologiesektor gegenübersteht, und wie unsere Kunden positioniert werden müssen, um erfolgreich zu sein.”

In den letzten Jahren hat Thomas den globalen Talentkrieg, der Unternehmen rund um den Globus belastet, untersucht und als Vorreiterin an einer Strategie zum besseren Verständnis von Entwicklern und technisch hochqualifizierten Mitarbeitern gearbeitet. Dies hat ihren Technologieteams geholfen, die Inhalte und Kanalstrategien so zu optimieren, dass sie bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäfte schneller hochqualifizierte Mitarbeiter anziehen und binden konnten.

„Als ich mit dem Team von BCW sprach, war mir sofort klar, dass Donna und Chris wirklich starkes Interesse an einem schnellen Vorgehen hatten und in einigen Fällen unter Nutzung neuer kollektiver Ressourcen Lösungen neugestalten wollten“, so Thomas. „Heute brauchen Unternehmen integrierte Aktionen, die auf dem Fundament modernster Technologien und Fachkompetenz aufbauen, analog zur Situation in unseren eigenen Branchen. BCW verfügt über eine unglaubliche starke Führung, die bereits in großen Dimensionen denkt, experimentiert und talentierte Mitarbeiter zusammenbringt – und aktuell neue Variablen, neue Mitarbeiter, neue Kreativität und neue hochentwickelte Tools hinzunimmt, um Erwartungen zu übertreffen und die Nachfrage des Markts zu decken.”

Thomas war zuvor ein Mitglied des Boards des Hacking Medicine Institute, das aus dem Hacking Medicine-Programm des MIT entstanden ist. Sie wirkte auch beim jährlichen GRAND HACK des MIT mit und nahm am SXSW und weiteren digitalen Events teil.

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten globalen Full-Service-Kommunikationsagenturen. Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW ist ein Teil von WPP (NYSE:WPP), dem weltweit führende Anbieter von Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bcw-global.com.

# # #

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180906006002/de/