Befesa setzt Ergebniswachstum im zweiten Quartal 2018 im Rahmen der Jahresprognose fort

Starke Entwicklung der Stahlstaubmengen: um 14,4% auf Rekordniveau gestiegen Bereinigtes EBITDA wächst in Q2 um 6,8% auf 44,3 Mio. EUR (H1: +6,9% auf 88,9 Mio. EUR); bereinigtes EBIT wächst um 7,9% auf 37,0 Mio. EUR (H1: +7,5% auf 74,3 Mio. EUR) Ergebnis je Aktie in Q2 deutlich auf 0,68 EUR verbessert (H1: 1,32 EUR) Verlängertes Zink-Hedging für H1 2021 zu 2.230 EUR/t Wachstumsinitiativen in Umsetzung und auf Kurs

Luxemburg, 30. August 2018 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat sein Ergebnis im zweiten Quartal erneut gesteigert und seine Wachstumsziele erreicht. Ausschlaggebend für dieses Ergebniswachstum waren neben den günstigen durchschnittlichen Preisen für Zink und Aluminiumlegierungen im zweiten Quartal vor allem die gestiegenen Mengen an verarbeitendem Stahlstaub, die überwiegend aus den südkoreanischen Aktivitäten von Befesa stammen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringerte sich der Umsatz im zweiten Quartal 2018 um 7,3% auf 187,0 Mio. EUR. Der Grund für diesen Rückgang ist eine im Geschäftsbericht erwähnte Bilanzierungsänderung zum 1. Januar 2018 in Höhe von 29 Mio. Euro bei den nicht operativen Erträgen im Sekundäraluminiumgeschäft. Das bereinigte EBITDA stieg im Quartalsvergleich um 6,8% auf 44,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, das bereinigte EBIT um 7,9% auf 37,0 Mio. EUR. Dementsprechend entwickelte sich die bereinigte EBITDA-Marge von Befesa im zweiten Quartal 2018 positiv und wuchs um 3,1 Prozentpunkte auf 23,7% an. Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 19,8%, was gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 einem Zuwachs von 2,8 Prozentpunkten entspricht.

Der Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2018 stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,1% auf 382,4 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA stieg um 6,9% auf 88,9 Mio. EUR und das bereinigte EBIT um 7,5% auf 74,3 Mio. EUR. Entsprechend verbesserten sich auch die Margen gegenüber dem Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge sowie die EBIT-Marge stiegen jeweils um 1,0 Prozentpunkte auf 23,2 % beziehungsweise 19,4 %.

Im zweiten Quartal 2018 verdoppelte sich der Quartalsüberschuss auf 24,8 Mio. EUR, sodass das Ergebnis je Aktie auf 0,68 EUR stieg. Im ersten Halbjahr 2018 erhöhte sich der kumulierte Halbjahresüberschuss um 55,4% auf 44,8 Mio. EUR, was einem Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR entspricht. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem die seit dem 7. Dezember 2017 um rund 60% geringere Finanzaufwendungen im Rahmen der neuen Kapitalstruktur. Der operative Cashflow lag im zweiten Quartal 2018 bei 26,8 Mio. EUR und der Kassenbestand zum Quartalsende bei 104,4 Mio. EUR nachdem im Quartal eine Dividende von 0,73 EUR je Aktie (insgesamt 25 Mio. EUR) gezahlt wurde.

Javier Molina, CEO von Befesa, sagte: "Trotz der makroökonomischen Turbulenzen, die wir in letzter Zeit in vielen unserer Märkte beobachten, konnten wir ein weiteres mit Quartal mit Ergebniswachstum erzielen. Die Stahlstaubmengen steigen weiter gemäß unseren Erwartungen. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 entsprechen der zu Beginn des Jahres gegebenen Prognose eines einstelligen Gewinnwachstums und wir konzentrieren uns auf unsere organischen Wachstumsinitiativen. Mit unserer effizienten Kapitalstruktur und den auf weniger als die Hälfte reduzierten Finanzaufwendungen werden der Jahresüberschuss und das Ergebnis je Aktie für 2018 im Vergleich zu 2017 deutlich höher ausfallen".Kennzahlen

in Mio. EUR Q2 2017 Q2 2018 Veränderung H1 2017 H1 2018 Veränderung Umsatz 201,6 187,0 -7,3 % 374,4 382,4 2,1% Bereinigtes EBITDA 41,5 44,3 6,8% 83,1 88,9 6,9% Bereinigtes EBIT 34,3 37,0 7,9% 69,1 74,3 7,5%

in Mio. EUR Q2 2017 Q2 2018 Veränderung H1 2017 H1 2018 Veränderung Finanzaufwand 12,4 5,1 -58,9% 24,7 10,1 -59,1% Operativer Cashflow 3,9 26,8 >100% 32,4 36,7 13,2% Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,01 0,68 - -0,01 1,32 -

Über Befesa Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com

