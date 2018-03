Begeisterung und Motivation: Die Schlüssel für Zufriedenheit und Erfolg

Wie bringe ich mehr Begeisterung in mein Tun? Warum erreiche ich meine Ziele nicht? Wie motiviere ich meine MitarbeiterInnen? Der 6. Wiener Kongress für mentale Stärke am 22. und 23. Juni im Tech Gate Vienna bietet dafür Lösungen. Die Vorträge, Workshops und Live-Coachings richten sich an Coaches, Führungskräfte, PersonalentwicklerInnen, Studierende und alle an Erfolg Interessierten. Bis 31. März gibt es einen Frühbucher-Rabatt.

Wien (pts007/16.03.2018/08:45) - Wie bringe ich mehr Begeisterung in mein Tun? Warum erreiche ich meine Ziele nicht? Wie motiviere ich meine MitarbeiterInnen? Der 6. Wiener Kongress für mentale Stärke am 22. und 23. Juni im Tech Gate Vienna bietet dafür Lösungen. Die Vorträge, Workshops und Live-Coachings richten sich an Coaches, Führungskräfte, PersonalentwicklerInnen, Studierende und alle an Erfolg Interessierten. Bis 31. März gibt es einen Frühbucher-Rabatt.

Begeisterung und Motivation sind Schlüsselfaktoren für mehr persönliche Zufriedenheit sowie unternehmerischen Erfolg. Kongress-Veranstalter und Mentalcoach Werner Schweitzer: "Mit Begeisterung erreicht man seine Ziele wesentlich leichter und freudvoller als mit verbissener Anstrengung. Wer motiviert ist, tut nicht nur seine Pflicht, sondern geht seiner Arbeit engagiert und mit Leidenschaft nach - und erreicht damit viel mehr."

Vier Vorträge, vier Live-Coachings, zwölf Workshops und viel Networking

Wie man das eigene innere Feuer entfachen oder bei MitarbeiterInnen mehr Begeisterungsfähigkeit entwickeln kann, veranschaulichen 16 ExpertInnen: In Form von vier Impulsvorträgen und zwölf Workshops lernen die KongressteilnehmerInnen unterschiedliche und einander ergänzende Lösungsansätze kennen. Der Kongress hat sich auch als ideale Plattform zum Austauschen und Vernetzen etabliert.

Vier Keynote-Speaker werden ihre Erfolgsgeheimnisse erläutern:

22. Juni: * André Stern (Freilerner, Autodidakt, Autor, Musiker, Komponist und Gitarrenbaumeister): "Leben und Lernen aus Begeisterung" * Erika Maria Kleestorfer (Führungskräfte-Coach, Unternehmensberaterin): "Inspirational Leadership"

23. Juni: * Claudia Strobl (ehemalige Schirennläuferin, Weltcupsiegerin): "Das Slalom-Prinzip" * Karl Kaiblinger (Führungskräfte- und Verkaufstrainer): "Menschen bewegen, ermutigen, begeistern"

Von Emotionen, Frechheit und den besten Führungsmethoden

"Sich als richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit fühlen" André Stern, der Mann, der ohne Schule schlau und glücklich wurde, ist überzeugt: Erfolg ist eine Nebenwirkung von Begeisterung. Begeisterung sei der Treibstoff für das Gehirn. Was starke Emotionen, Bewertungen, Spielen und Vertrauen mit Erfolg zu tun haben, erläutert er anschaulich und unterhaltsam.

"Nutzen Sie Ihr angeborenes Potential!" Claudia Strobl, ehemalige Spitzensportlerin und Weltcup-Siegerin, Coach und Autorin, weiß: "Das Leben ist ein Slalom, keine Gerade". Der Spaß am Tun, eine Portion Frechheit und ihre Zielorientierung haben sie nach Rückschlägen immer wieder zurück auf den Erfolgsweg gebracht. Sie erklärt, wie erfolgreiche Selbstmotivation und das Nutzen des eigenen Potenzials zu mehr Leichtigkeit und Freude führen.

"Stecken Sie Ihre Mitarbeiter mit Ihrer Vision und Begeisterung an." Erika Maria Kleestorfer, Führungskräfte-Coach und Unternehmensberaterin, gibt Einblick in ihre Erfahrungen mit internationalen Unternehmen und Führungskräften. Und wie diese mittels "Inspirational Leadership" mit Vorbildwirkung und ihren eigenen Werten ihre MitarbeiterInnen motivieren und fördern. Kleestorfer wird die Teilnehmenden zu einer Reise in deren Inneres begleiten - hin zur eigenen Begeisterung, Kraft und Stärke.

Fünf Führungsmethoden für mehr Erfolg Karl Kaiblinger, Experte für die Entwicklung von Führungs- und Vertriebskompetenzen, präsentiert die Erkenntnisse der größten Untersuchung zum Thema Leadership. Darauf basierend erläutert er - ein Ergebnis aus 30 Jahren Forschung - fünf Methoden mit konkreten Tipps für beispielhafte Führung, deren Erfolge in der Praxis nachgewiesen wurden.

Workshops: Über kluge Gehirnnutzung, Team-Motivation und eine fühlbare Vision

Die zwölf Workshops im Rahmen des Kongresses ermöglichen es, neue Erkenntnisse besser zu verstehen oder gleich auszuprobieren: So werden die Teilnehmenden etwa an eine erlebbare, bildliche Vision herangeführt, um an Zielen dranzubleiben.

Sie lernen, wie sie die Neuroplastizität ihres Gehirns nutzen können, um das eigene Denken und Handeln wunschgemäß zu verändern. Denn das Hirn lässt sich wie eine Knetmasse formen - wenn man es richtig steuert.

Zwei weitere Workshops zeigen ganz konkret, wie die Naturgesetze der Mitarbeitermotivation funktionieren und wie es möglich ist, auch in völlig heterogenen Teams echte und nachhaltige Motivation zu schaffen.

Wer immer auf halbem Wege aufgibt, ergründet mithilfe von Mentalcoach Werner Schweitzer, was die wahren Gründe dafür sind, warum man Angestrebtes nicht erreicht. So viel vorweg: Mit den richtigen Zielen und dem richtigen Fokus wird es wesentlich leichter, künftig die Ziellinie zu erreichen. Hilfreich sind dabei auch positive innere "Antreiber", mit denen man in einem anderen Workshop vertraut gemacht wird.

Und wem der Mut fehlt, um mit Leidenschaft seine Ziele oder Lebensträume zu verwirklichen, dem hilft der Workshop, der sich den Themen Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstvertrauen widmet.

Live-Coachings anhand von vier Methoden

Am Samstag, den 23. Juni kann man im Rahmen der so genannten "Methodenbox" eine von vier Coachingmethoden anhand von Problemen, die die Teilnehmenden einbringen, praktisch kennenlernen: * Kollegiale Fallberatung: Coaching "auf Augenhöhe" für Gruppen mit unterschiedlichem Background oder verschiedenen Tätigkeitsbereichen. * Lösungsfokussierte Beratung: Es ist ein Irrtum, dass man ein Problem verstehen und analysieren muss, um es lösen zu können. Bei dieser Coachingform wechselt man die Perspektive: Weg von der Fokussierung auf das Problem, hin zu einer Lösung. * Selbstcoaching mit Aufstellungen: Die Teilnehmenden lernen zwei Aufstellungsmethoden kennen, die jeder im Alltag anwenden kann. Sie helfen, in schwierigen Phasen handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben und den besten Weg zum Ziel zu finden. * Teilearbeit - "Inneres Team" im Coaching: Bei dieser Methode geht man davon aus, dass jeder Mensch aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen besteht, die ihn behindern oder unterstützen. Beim Live-Coaching wird gezeigt, wie die hilfreichen Anteile gestärkt werden können.

Wiener Kongress für mentale Stärke 22./23. Juni 2018 Tech Gate Vienna, Sky-Lounge Donau-City-Straße 1 1220 Wien

Ticketinfo & Frühbucher-Rabatt:

* Kombitickets für beide Tage kosten bei Anmeldung bis 31. März 279 (statt 320) Euro (bis 22 J. und für Studierende: 199 Euro)

* Tagestickets kosten bei Anmeldung bis 31. März 199 (statt 219) Euro (bis 22 J. und für Studierende: 169 Euro statt 219 Euro)

Detail-Infos zum Programm und den Vortragenden: http://www.mentalestaerke.at/veranstaltungen/mentalkongress-2018

(Ende)

Aussender: Institut für mentale Stärke Ansprechpartner: Werner Schweitzer E-Mail: welcome@mentalestaerke.at Website: www.mentalestaerke.at

Wien (pts007/16.03.2018/08:45)