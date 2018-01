21.01.2018 - 10:28 Uhr Bei der A2 in Egerkingen SO: BMW steht nach Kollision in Vollbrand

Bei der Autobahnausfahrt Egerkingen knallen zwei Autos ineinander. Das eine Auto steht kurz darauf in Vollbrand – verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich aber auf mehrere Tausend Franken.