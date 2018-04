Beim Rosa Leuchten bekommen Weinkenner glänzende Augen

Rosa leuchten die Gläser. Gefüllt mit besten Rosé-Weinen. Oder mit Winzer-Sekten, Crémants oder mit Champagner. Aber eben alles in Rosa - und alles beim zweiten großen "Rosa Leuchten im Glas"-Event am 8. April 2018 im malerischen Neustadt a.d.W. Einer Verkostung von mehr als 50 edlen Tropfen aus der Pfalz, Deutschland und dem europäischen Ausland. Alle Infos und die Namen dieser köstlichen Tropfen gibt es unter diesem Link: https://neustadtevents.com/rosa-leuchten-im-glas-2018

Neustadt an der Weinstraße (pts018/03.04.2018/13:00) - Rosa leuchten die Gläser. Gefüllt mit besten Rosé-Weinen. Oder mit Winzer-Sekten, Crémants oder mit Champagner. Aber eben alles in Rosa - und alles beim zweiten großen "Rosa Leuchten im Glas"-Event am 8. April 2018 im malerischen Neustadt a.d.W. Einer Verkostung von mehr als 50 edlen Tropfen aus der Pfalz, Deutschland und dem europäischen Ausland. Alle Infos und die Namen dieser köstlichen Tropfen gibt es unter diesem Link: https://neustadtevents.com/rosa-leuchten-im-glas-2018

"Bei den erwarteten frühsommerlichen Temperaturen wird dieses außergewöhnliche Genuss-Event zum doppelten Vergnügen", prophezeit Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH, die "Rosa Leuchten im Glas" konzipiert hat und auch veranstaltet. "Dazu kommt, dass unsere Gäste dieses Erlebnis dann auch noch ganz entspannt mit einem Einkaufsbummel durch unsere schöne Altstadt verbinden können, denn der 8.4. ist gleichzeitig auch unser erster verkaufsoffener Sonntag in diesem Jahr."

Wer sich an diesem Wochenende zu einem Besuch von Malu Dreyers Geburtsstadt entschließt, der wird darüber hinaus mit einem Erlebnis belohnt, wie es das in Deutschland kein zweites Mal gibt. Denn hier, am Rande des Pfälzer Waldes, stehen nach den kalten Märztagen jetzt viele tausend Mandelbäume in voller Blüte, vor allem in Gimmeldingen, einem der neun Weindörfer Neustadts.

Burgen und Schlösser in märchenhafter Illumination

Noch bis Ende April ist die Deutsche Weinstraße, die Neustadt in seinem Namen trägt, das Sehnsuchtsziel für alle, die den Frühling jetzt in seinen schönsten Farben genießen wollen. Wer es sportlich mag, begibt sich auf den 77 Kilometer langen Pfälzer Mandelpfad. Stimmungsvoll sind die Fahrten mit einem Oldtimer Panoramabus. Und für alle bietet sich jeden Abend (bis 30. April) eine rosa Lichtsinfonie, wenn die Burgen, Schlösser, Kirchen und andere historische Gebäude in einer märchenhaften rosafarbenen Illumination erstrahlen (alle Veranstaltungen und Infos unter http://www.mandelbluete-pfalz.de ).

Wer die vielen Attraktionen von Neustadt/Pfalz im April erleben möchte, dem sei die Pfalzcard empfohlen, die es seit Anfang April gibt. Damit können die Gäste/Besucher umsonst die Busse und Regionalbahnen im Gebiet des VRN kostenlos nutzen, gratis das Hambacher Schloss besuchen oder "fer umme" eine Stadtführung genießen. Mit der Pfalzcard erhalten Urlaubsgäste, die in einem der rund 100 teilnehmenden Beherbergungsbetriebe übernachten, freien Eintritt in über 80 Freizeiteinrichtungen und Attraktionen in der ganzen Pfalz. Mehr Infos unter: http://www.pfalzcard.de

Vorschau auf weitere April-Events in Neustadt und Umgebung

"Witz vom Olli". Der Shooting-Star unter den Comedians ist am 6. April um 20.00 Uhr live auf der Bühne im Saalbau von Neustadt zu bestaunen. Olli, mit bürgerlichem Namen Oliver Gimber, von Beruf Malermeister, erreicht mit seinen Witz-Videos auf Facebook, YouTube und Whatsapp wöchentlich über 2 Millionen Menschen. In Neustadt erzählt er in unnachahmlicher Manier seine Witze live - drei Stunden lang!

"Fass uff de Gass". Die stimmungsvolle Weinprobe auf der Weinmeile Duttweiler (eines der neun Weindörfer von Neustadt) - mit mehr als 100 Weinen. Termin: 14. April, 16 bis 23 Uhr.

Das 46. Andergasser Fest mit dem traditionellen Maibaumstellen - vom 27. April bis 1. Mai in Neustadts Vorort Hambach, zu Füßen des berühmten Hambacher Schlosses.

Das WeinWanderWochenende am 28. und 29. April. Mit zahllosen geführten Weinwanderungen, Weinproben und vielem mehr.

Text dieser Pressemeldung: gika-press Giesbert Karnebogen, Paul-Friedländer-Str. 1, 65203 Wiesbaden Tel.: 0611-18683-90, Mobil: 0171-6106861 E-Mail: gk@gika-press.de, Webseite: http://www.usecomm.de

Weitere Neustadt-Infos und Zimmerreservierung: Tourist-Information Neustadt an der Weinstraße Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße Tel.: 06321-9268-92, Telefax: 06321-9268-91 ÖZ: Mo.-Fr. 9.30 bis 18 Uhr (Winter: bis 17 Uhr) E-Mail: touristinfo@neustadt.pfalz.com Websites: http://www.neustadt.eu und http://www.pfalztours.eu

(Ende)

Aussender: Tourist, Kongress und Saalbau GmbH Ansprechpartner: Martin Franck Tel.: +49 6321 926855 E-Mail: martin.franck@neustadt.eu Website: www.neustadt.eu

Neustadt an der Weinstraße (pts018/03.04.2018/13:00)