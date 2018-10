Bekanntgabe des Hauptgewinners des mit 1,75 Millionen USD dotierten Water Abundance XPRIZE auf der XPRIZE Visioneering 2018 Tagung

Auf der Visioneering 2018, der von XPRIZE jährlich veranstalteten Zusammenkunft von Philanthropen und Innovatoren zur Beurteilung von Konzepten für künftige Wettbewerbe, gab die Stiftung die Ergebnisse ihres neuesten abgeschlossenen XPRIZE-Wettbewerbs bekannt. Die Skysource/Skywater Alliance wurde als Hauptgewinner des mit 1,75 Millionen US-Dollar dotierten Water Abundance XPRIZE, bekannt gegeben. Ziel dieses zweijährigen Wettbewerbs war die Bekämpfung der weltweiten Wasserkrise mithilfe energiesparender Technologien, die Trinkwasser aus der Luft gewinnen. Darüber hinaus wurden beim Visioneering fünf Konzepte für neue Wettbewerbe beurteilt, wobei den größten Zuspruch ein Wettbewerbskonzept namens „Coral Survival“ erhielt. Es ist darauf ausgelegt, Korallenriffe zu schützen und wiederherzustellen. XPRIZE wird dieses Konzept in die künftig geplanten Wettbewerbe einreihen und umsetzen.

Der durch die Tata Group und Australian Aid gesponserte Water Abundance XPRIZE wurde 2016 bei den Vereinten Nationen in New Delhi gestartet. Die in Venice Beach, Kalifornien, ansässige Skysource/Skywater Alliance erhielt einen Hauptpreis in Höhe von 1,5 Millionen USD für die Entwicklung eines einfach zu installierenden Wassererzeugers mit hoher Kapazität, der in jedem Klima genutzt werden kann und die Wettbewerbsvorgaben erfüllt, nämlich mithilfe von 100 Prozent erneuerbarer Energie der Atmosphäre mindestens 2.000 Liter Wasser täglich zu einem Preis von nicht mehr als zwei Cent pro Liter zu entziehen. Ein zweites Team, JMCC WING, mit Sitz in South Point, Hawaii, erhielt als Anerkennung für seine ausgezeichneten Ideen in Bezug auf die Entwicklung eines einzigartigen technologischen Konzeptes einen Preis in Höhe von 150.000 USD.

„Die diesjährige Visioneering-Tagung veranschaulicht mit Vergabe des Water Abundance XPRIZE auf wunderbare Weise den vollständigen Lebenszyklus eines XPRIZE. Das Konzept für diesen Wettbewerb wurde vor fünf Jahren im Rahmen einer Visioneering-Veranstaltung von unserem Treuhänder Eric Hirshberg vorgeschlagen“, sagte Dr. Peter H. Diamandis, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende von XPRIZE. „Diese Auszeichnung belegt die grundlegende Prämisse, dass Visioneering das Forum ist, wo bahnbrechende Ideen von Teilnehmern vorgestellt, bewertet, gekürt und mit finanziellen Mitteln unterstützt werden, um anschließend umwälzende Veränderungen in der realen Welt zu bewirken.“

Des Weiteren würdigten die Teilnehmer der Visioneering ein Wettbewerbsmodell mit dem Namen „Coral Survival“, dessen Entwicklungsaktivitäten von Wendy Schmidt gesponsert wurden, als bestes Konzept. Sobald die finanziellen Mittel bereitstehen, wird dieses Wettbewerbsmodell als ein künftiger XPRIZE-Wettbewerb durchgeführt. Dieses Wettbewerbskonzept sucht nach Innovationen, welche die Überlebenschancen von Korallen 1000-fach verbessern können; d. h. die Überlebensrate neuer Korallenlarven soll von 1 zu 1 Million auf 1 zu Tausend erhöht werden und uns auf diese Weise helfen, unsere rasch absterbenden Korallenriffe zu regenerieren.

„Die Korallenriff-Präsentation zeigte mit Nachdruck, wie dringlich es ist, dass wir dieses wichtige, durch den Klimawandel verursachte Problem angehen, bevor es zu spät ist. Wir werden uns dafür einsetzen, die nötigen Mittel zu finden, um diesen Wettbewerb zu finanzieren und so rasch wie möglich zu starten“, sagte Anousheh Ansari, der CEO von XPRIZE. „Wir sind äußerst stolz auf die harte Arbeit aller Teams, die in den vergangenen Monaten die Wettbewerbskonzepte entwickelt haben, und danken unseren visionären Sponsoren, insbesondere Wendy Schmidt, die für die Entwicklung dieser Wettbewerbskonzepte bürgte und deren Vision für eine positive Zukunft mit denen von XPRIZE übereinstimmt.”

Für die jährliche XPRIZE Visioneering-Zusammenkunft kommen eine ausgewählte Gruppe von CEOs, führenden internationalen Politikern, Philanthropen und anderen Experten zusammen, um drei Tage lang Wettbewerbskonzepte zu bewerten, zu priorisieren und zu finanzieren. Weitere Wettbewerbskonzepte, die im Rahmen der Visioneering 2018 vorgestellt wurden, behandelten die folgenden Bereiche: Zugang zu netzferner Energie, gesponsert von Kingo; Vorhersage von Naturkatastrophen, gesponsert von Fairfax Financial Holdings; Befreiung der Bauern aus der Armut, gesponsert von Gagan Gupta; Ernährung der nächsten Milliarde, gesponsert von The Tony Robbins Foundation und Foundation for Food and Agriculture Research.

