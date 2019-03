Belmont erhält wasserrechtliche Bewilligung für Konzessionsgebiet Kibby Basin und berichtet über Fertigstellung der Bohrung KB-4

Belmont Resources IncBelmont erhält wasserrechtliche Bewilligung für Konzessionsgebiet Kibby Basin und berichtet über Fertigstellung der Bohrung KB-4 Vancouver, B.C. Kanada, 21. März 2019; Belmont Resources Inc. (?Belmont? oder das

Vancouver, B.C. Kanada, 21. März 2019; Belmont Resources Inc. (?Belmont? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V: BEA; FWB: L3L1; DTC-berechtigt ? CUSIP 080499403).

Belmont erhält wasserrechtliche Bewilligung für Kibby Basin:

Die Abteilung für Wasserwirtschaft (Water Resources Division) im Umweltministerium (Department of Conservation and Natural Resources) des US-Bundesstaates Nevada hat Belmonts Antrag auf Gewährung einer wasserrechtlichen Bewilligung für das Lithiumkonzessionsgebiet Kibby Basin stattgegeben. Die beiden Bohrgenehmigungen für die Extraktion von Grundwasser (Sole) im Grundwasserbecken Monte Cristo sind vermutlich die ersten Genehmigungen dieser Art, die in Nevada erteilt werden. Diese Mitteilung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, nachdem auch andere Lithiumunternehmen und ?explorer mittlerweile erkannt haben, welche Bedeutung die Gesetzgeber und Regulierungsbehörden von Nevada den Naturressourcen in ihrem Bundesstaat beimessen. Für das detaillierte und komplexe Antragsverfahren zeichnete Tom Gallagher, P.E., ein von Belmont beauftragter Mitarbeiter der Firma Nevada Water Solutions LLC, verantwortlich.

CEO Jim Place, P.Geo. erklärt: ?Dies ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der Erschließungsaktivitäten im Lithiumkonzessionsgebiet Kibby Basin.?

Die Bewilligung berechtigt Belmont, jährlich bis zu 2.895,88 Acre Feet (rund 943,6 Millionen US-Gallonen) Grundwasser für die Soleaufbereitung und die Produktion von Lithiumverbindungen zu extrahieren.

Der insgesamt bewilligte Grundwasserverbrauch beträgt 261,71 Acre Feet (85,3 Millionen Gallonen) pro Jahr. Das bedeutet, dass 9 % des gewonnenen Wassers für die Erschließungsaktivitäten an der Oberfläche verbraucht werden dürfen, während 91 % über ?Einspritzlöcher? oder Infiltrationstunnels wieder an den Gewinnungsort rückgeführt werden müssen.

Die wasserrechtlichen Bewilligungen wurden auf unbestimmte Zeit gewährt, wobei der erste Fertigstellungsnachweis (Proof of Completion of Work) innerhalb von zwei Jahren und der erste Nachweis einer positiven Nutzung (Proof of Beneficial Use) innerhalb von fünf Jahren zu erbringen ist. In jedem Jahr, in dem die Frist zur Erbringung des jeweiligen Nachweises abläuft, kann Belmont aus gutem Grund eine Verlängerung um ein weiteres Jahr beantragen.

Kibby Basin ? aktuelle Situation in Bohrloch KB-4:

Im Anschluss an unsere Pressemeldung vom 4. März 2019 geben Belmont und MGX bekannt, dass die Bohrung in Loch KB-4 in einer Tiefe von 840 Fuß abgeschlossen wurde und in fluviatilem Sedimentgestein endete. Die Bohrung war auf eine mögliche Verwerfung gerichtet, die man hier anhand der aus den tiefen Schichten des Untergrunds ermittelten geophysikalischen Messdaten vermutet.

Die aus zersägtem Bohrkernmaterial gewonnenen Proben werden derzeit protokolliert und aufbereitet; auch Wasserproben aus einer Kiesschicht in der Nähe des Lochbodens werden untersucht. Die Analyseergebnisse werden nach Abschluss der Labortests und der entsprechenden Datenauswertung veröffentlicht.

Über Belmont Resources Inc.

Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Belmont ist im Besitz des Lithium projekts Kibby Basin , das sich über 2.056 Hektar (5.080 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA) erstreckt. Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 Kilometer nördlich des Clayton Valley (Nevada), das Standort des einzigen Lithiumproduzenten in den USA ist. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) besitzt derzeit eine Beteiligung von 25 Prozent am Projekt Kibby Basin und hat das Recht, diese Beteiligung auf 50 Prozent zu erhöhen, indem es weitere 300.000 Dollar in die Exploration investiert, und zum Betreiber des Projekts zu werden.

Gemeinsam mit International Montoro Resources Inc. (Verhältnis 50/50) besitzt Belmont im Uranium City District im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan eine wichtige Uran konzessionen ( Crackingstone - 982 Hektar) und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

?James H. Place?

James H. Place, P.Geo.,

CEO/President

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2019 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

