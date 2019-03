Belmont erwirbt Gold-Liegenschaft im historischen Republic-Greenwood Gold-Bezirk in B.C.

Belmont Resources IncBelmont erwirbt Gold-Liegenschaft im historischen Republic-Greenwood Gold-Bezirk in B.C. Vancouver, B.C. Kanada, 28. März 2019; Belmont Resources Inc. (?Belmont? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V: BEA; FWB: L3L1;

Liegenschaft

im

historischen

Republic-Greenwood Gold-

Bezirk

in B

.

C

.

Gold-

Vancouver, B.C. Kanada, 28. März 2019; Belmont Resources Inc. (?Belmont? oder das ?Unternehmen?) (TSX.V: BEA; FWB: L3L1; DTC-berechtigt ? CUSIP 080499403).

Belmont hat mit David Heyman & Clive Brookes (den ?Verkäufern?) eine marktübliche Übernahmevereinbarung über den Erwerb von 253,34 Hektar Mineral Claims abgeschlossen, die Teil der ehemaligen Pathfinder-Liegenschaft im Süden von British Columbia sind, etwa 18 Kilometer nördlich von Grand Forks, in der Greenwood Mining Division. Die Liegenschaft umfasst ein hochgradig mineralisiertes Gebiet am nordöstlichen Rand des Boundary Mining Camps, auch bekannt als historisch produktiver und größerer Republic-Greenwood Gold District. Der Kupfer- und Goldbergbau an dieser Lagerstätte geht auf die Jahrhundertwende zurück. In jüngster Zeit haben andere Unternehmen, die Explorationsbohrungen in dem Gebiet durchführen, hervorragende Edelmetallabschnitte gemeldet (z.B. Ximen Mining Corp. ? ?TSX.V:XIM?, GGX Gold Corp. ? ?TSX.V:GGX? und Grizzly Discoveries Inc. ?TSX.V:GZD?).

Die Belmont-Liegenschaft ist derzeit auf 3 Seiten von Claims der KG Exploration (Canada) Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kinross Gold Corporation) umgeben. Siehe Lageplan:





Auf der gesamten Liegenschaft wurden zahlreiche historische Erkundungsarbeiten, Aufschlussproben, Diamantbohrungen und in jüngster Zeit magnetische Untersuchungen und Bodenproben durchgeführt, und es gibt an mehreren Stellen auf der ehemaligen Pathfinder-Liegenschaft Hinweise auf alte Bergwerke, von denen einige auf das späte 19. Jahrhundert zurückgehen.

In den späten 1990er Jahren führten systematische und integrierte Explorationsprogramme von Cassidy Gold Corp zur Entdeckung mehrerer Erzader- und Skarn-Anzeichen/Zonen mit geophysikalischen und geochemischen Anomalien in diesem Gebiet. Im Anschluss an Cassidys Arbeit erwarb Conlon Resources Corp im Mai 2000 die Option auf die Liegenschaft und führte gründlichere Bodenprobenahmen und geochemische Analysen auf der Liegenschaft durch. Die Arbeit von Conlon, die von R.C. Wells, P.Geo. von Kamloops Geological Services Ltd (Bericht vom Dezember 2000) durchgeführt und dokumentiert wurde, identifizierte mehrere potenzielle Ziele und empfahl weitere Studien, einschließlich Kernbohrungen in Gebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Im Bericht von R.C. Wells vom Dezember 2000 für Conlon heißt es: ?Die Gold-Silber-Mineralisierung bei Pathfinder hat mehrere Gemeinsamkeiten mit den in der Vergangenheit produzierenden Minen im Rossland Mining Camp, 60 km südöstlich. Historisch gesehen war diese Lagerstätte der zweitgrößte Goldproduzent in B.C. Sulfidreiche Erze bestanden aus massiven Pyrrhotin-reichen Verdrängungs-?gängen? mit einem Durchschnittswert von fast 0,5 Unzen pro Tonne (17,1g/T) Gold, mit signifikantem Kupfer- und Silberanteil.?

Alle früheren Arbeiten sind historischer Art und wurden möglicherweise nicht gemäß den NI 43-101 Standards durchgeführt, so dass man sich nicht unbedingt auf die Untersuchungsergebnisse verlassen kann. Belmont beabsichtigt, die gemeldete Mineralisierung auf seinen Claims mit einem eigenen Probenahmeprogramm zu bestätigen. Wichtige historische Informationen/Daten sollen so schnell wie möglich zusammengestellt werden, um das Explorationsprogramm 2019 und die Fertigstellung eines aktualisierten geologischen Berichts zu unterstützen.

Der CEO Jim Place, P.Geo., erklärt dazu: ?Das war eine Gelegenheit, die sich Belmont nicht entgehen lassen konnte. Nach einer sehr positiven Vancouver Resources Investment Conference (?VRIC?), der Prospectors & Development Association of Canada (?PDAC?) und aufgrund des Optimismus auf dem Markt in Bezug auf den Anstieg der Goldpreise, Fusionen und Übernahmen sowie die Erschließung von Minen wurde uns ein Teil der Pathfinder-Liegenschaft angeboten. Weitere aufregende Goldnachrichten von Unternehmen, die das historische Bergbaugebiet Greenwood erkunden, haben in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit von Investoren erregt.?

Weitere aktive Unternehmen im Greenwood Camp sind Golden Dawn Minerals (TSX.V: GOM) und Grizzly Discoveries Inc. (TSX.V: GZD). Im Rahmen einer Vereinbarung vom 23. September 2015 kann KG Exploration (Canada) Inc. (die Tochtergesellschaft von Kinross Gold Corp) (?Kinross?) eine 75%ige Beteiligung an bestimmten Mineral Claims im Rahmen von Grizzlys Greenwood Gold Project erwerben, die sich über eine Fläche von ca. 27.000 Hektar (ca. ein Drittel der Fläche, die das Greenwood Gold Project umfasst) erstrecken, indem das Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren US$3 Mio. für Explorationstätigkeiten aufnimmt, mit einem Minimum von 3.000 Metern Diamantbohrungen und Ausgaben in Höhe von insgesamt US$750.000 bis zum 23. September 2017 (bereits abgeschlossen). Kinross hat bisher ca. C$1.280.500 in die Exploration investiert (siehe Pressemitteilung von GZD vom 25. Februar 2019). Kinross plant für 2019 weitere Explorationen innerhalb der Greenwood-Option.

Details zur Übernahme von Belmont:

Gemäß der Vereinbarung muss das Unternehmen, um die Übernahme abzuschließen:

- Den Verkäufern $25.000 bei der Unterzeichnung zahlen (bereits bezahlt);

- An die Verkäufer 750.000 Stammaktien der Gesellschaft und 750.000 übertragbare Warrants ausgeben, die zu einem Preis von $0,10 pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Genehmigungsdatum ausgeübt werden können, wie unten beschrieben:

- 625.000 Aktien und 625.000 Warrants an die Verkäufer am Tag der Genehmigung;

- 125.000 Aktien und 125.000 Warrants an die Verkäufer zum einjährigen Jahrestag des Vereinbarungsdatums;

- Eine NSR-Lizenzgebühr (?NSR?) von 1,5% zahlen. Das Unternehmen kann zu Beginn der kommerziellen Produktion auf der Liegenschaft die Hälfte der NSR für $1 Million erwerben.

Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die ?Exchange?).

Über Belmont Resources Inc.

Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.BelmontResources.com.

Belmont ist im Besitz des Lithiumprojekts Kibby Basin, das sich über 2.056 Hektar (5.080 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA) erstreckt. Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 Kilometer nördlich des Clayton Valley (Nevada), das Standort des einzigen Lithiumproduzenten in den USA ist. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) besitzt derzeit eine Beteiligung von 25 Prozent am Projekt Kibby Basin und hat das Recht, diese Beteiligung auf 50 Prozent zu erhöhen, indem es weitere 300.000 Dollar in die Exploration investiert, und zum Betreiber des Projekts zu werden.

Gemeinsam mit International Montoro Resources Inc. (Verhältnis 50/50) besitzt Belmont im Uranium City District im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan eine wichtige Urankonzessionen (Crackingstone - 982 Hektar) und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

?James H. Place?

James H. Place, P.Geo.,

CEO/President