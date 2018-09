Bentall Kennedy auf Platz 1 in Kanada, Platz 2 weltweit im Global Real Estate Sustainability Benchmark Ranking 2018

Im achten Jahr in Folge hat der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Bentall Kennedy aufgrund seines Engagements für nachhaltige Investitionen als eines der Spitzenunternehmen der Welt eingestuft. Bentall Kennedy hielt seine Position als ein weltweit hinsichtlich Nachhaltigkeit führendes Unternehmen aufgrund der Stärke seiner Zusammenarbeit mit Kunden und Mietern und des Engagements seiner Mitarbeiter für Innovation im Bereich Asset- und Property-Management.

„Angesichts des weltweit gestiegenen Konkurrenzdrucks sind wir sehr stolz darauf, dass die jüngsten GRESB-Ergebnisse wie weltweite Führungsposition von Bentall Kennedy im Bereich der nachhaltigen Investition in Immobilien weiterhin aufzeigen“, so Gary Whitelaw, Chief Executive Officer bei Bentall Kennedy. „In den letzten 8 Jahren hat das Bekenntnis unserer Kunden und unserer Mitarbeiter zu Spitzenleistungen im Bereich der Nachhaltigkeit unternehmensweite Anstrengungen vorangetrieben, die von der Einsicht in die Bedeutung von Nachhaltigkeit für eine starke langfristige Performance unseres Kundenportfolio gestützt werden."

GRESB erstellt eine Rangliste von Unternehmen und Fonds auf der Basis von Nachhaltigkeitsleistungen in mehreren Umwelt-, sozialen und Governance-Kategorien, darunter Management-Praktiken, Verringerung des Energie-, Wasser- und Abfallverbrauchs, Green-Building-Zertifizierungen und Einbindungsprogramme mit Mitarbeitern und Mietern.

„Im achten Jahr in Folge hat Bentall Kennedy ein bemerkenswertes Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit in seinen Investitionsprozess gezeigt. Diese Anstrengungen haben Vorbildcharakter für andere. Wir freuen uns sehr, Bentall Kennedy, seine Kunden und seine Mitarbeiter für ihre weiterhin gehaltene Spitzenposition im Bereich Nachhaltigkeit im Real Estate Benchmark 2018 zu würdigen“, so Sander Paul van Tongeren, Mitgründer und Managing Director von GRESB.

Bentall Kennedy, ein Sun Life Investment Management-Unternehmen, ist einer der weltweit größten Immobilieninvestitionsberater und einer der führenden Anbieter von Immobilien-Services in Nordamerika. Bentall Kennedy dient den Interessen von über 550 institutionellen Kunden mit seinem Know-how in den Bereichen Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Wohnsiedlungs-Immobilien in ganz Kanada und den USA. Die Investment Management-Gruppe von Bentall Kennedy verwaltet ein Vermögen von ca. 48 Mrd. kanadischen Dollar (CAD)/36 Mrd. US-Dollar (USD) (Stand vom 30. Juni 2018). Bentall Kennedy zählt zu den größten Immobiliendienstleistern in Kanada und verwaltet über 60 Mio. Quadratfuß im Auftrag von Dritten und Investment-Management-Kunden (Stand vom 30. Juni 2018). Bentall Kennedy ist ein Mitglied von UN PRI und ein anerkanntes führendes Unternehmen im Bereich Verantwortliche Immobilieninvestitionen. Im achten Jahr in Folge seit Start des Gobal Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) konnte es sich unter den Spitzenunternehmen weltweit im GRESB-Ranking platzieren.

Zu Bentall Kennedy gehören Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership, Bentall Kennedy (U.S.) Limited Partnership und die Immobilien- und Gewerbehypotheken-Anlage-Gruppen von bestimmten angeschlossenen Unternehmen, die alle ein Team von Immobilienexperten, das mehrere juristische Personen überspannt, umfassen. Zu dem oben aufgeführten verwalteten Vermögen gehören Immobilieneigenkapital und Hypotheken-Investitionen von Unternehmen innerhalb von Bentall Kennedy. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Wertpapierdienstleistungen dar.

