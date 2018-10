Bentley Systems übernimmt LEGION, die führende Software zur Fußgängersimulation

The Year in Infrastructure 2018 Conference – Bentley Systems, Incorporated, weltweit führender Anbieter von umfassenden Softwarelösungen für die Weiterentwicklung von Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen, gab heute die Übernahme des führenden Anbieters von Fußgängersimulationssoftware LEGION mit Sitz in London bekannt, der mehr als die Hälfte der 40 weltweit größten Verkehrsbetriebe unterstützt. Die Übernahme ergänzt die umfassende Modellierungsumgebung von Bentley um kollaborative digitale Workflows zur Untersuchung und Validierung von vergleichenden Simulationen von Fußgängerverkehrsszenarien.

Santanu Das, Senior Vice President Design Engineering bei Bentley Systems, erklärte dazu: „Da der Fußgängerverkehr und die Kapazität für Fußgänger grundlegende Aspekte der Planung und des Betriebs von Infrastrukturen darstellen, müssen bei der Planung in erster Linie kollaborative digitale Workflows eingesetzt werden. Die Nutzung der innovativen Funktionen zur Fußgängermodellierung von LEGION in der gesamten umfassenden Modellierungsumgebung von Bentley erleichtert die Entscheidungsfindung zur Verbesserung des Fußgängerverkehrs, des Durchsatzes und der allgemeinen Sicherheit. Es handelt sich hier um ein ausgezeichnetes Beispiel für die kollaborativen digitalen Arbeitsabläufe, die unsere offenen Anwendungen wie OpenBuildings auf einzigartige Weise unterstützen.“

Douglas Connor, Gründer von LEGION, sagte dazu: „Fußgängerströme müssen als grundlegende Planungskriterien für Infrastrukturanlagen wie Bahnhöfe oder Flughäfen betrachtet werden, die letztlich für die Bedürfnisse von Fußgängern vorgesehen sind. Wir freuen uns sehr, allen Planern, Ingenieuren und Betreibern nun gemeinsam mit Bentley Anwendungen zur Fußgängersimulation zur Verfügung stellen zu können, die in marktführende Angebote für die Planungsmodellierung integriert sind. Als nächstes können wir die Vision „Science in Motion“ von LEGION weiterentwickeln, um Fußgängersimulationen durchgängig zu integrieren – von der Strategie- und Investitionsplanung eines Infrastrukturprojekts über die Planung und spätere Umbauten bis hin zum Anlagenbetrieb.“

Samya Ghosh, Head Urban Space; Regional Director, Transport (Europa, Naher Osten, Indien und Afrika) für das weltweit tätige Infrastrukturunternehmen AECOM, erklärte: „Das Urban Space Team von AECOM mit Sitz in Großbritannien verwendet die LEGION-Software seit mehr als 10 Jahren für verschiedene Gruppenmodellierungsprojekte in zahlreichen nationalen und internationalen Projekten. Diese Gruppenmodellierung dient in erster Linie zur Erstellung einer Beweisgrundlage für eine breitere Bewertung von bestehender und geplanter Schieneninfrastruktur, des öffentlichen Bereichs, der Sportstätten und der Planung von Großveranstaltungen sowie für die Planung oder Renovierung großer Einrichtungen. Bei den Kunden ist die LEGION-Software eine allgemein anerkannte Lösung für die Modellierung von Fußgängermikrosimulationen, anhand derer unsere Fachleute Entwürfe und Rahmenpläne analysieren und bereichern. Im Rahmen unserer jüngsten Projekte wurde es immer wichtiger, die Fußgängermodellierung in BIM zu integrieren. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass die Fusion von Bentley Systems und LEGION ein großes Potenzial eröffnen wird.“

Info zu LEGION

LEGION wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler von Software für die Fußgängersimulation. Die wissenschaftlich validierte Software simuliert und analysiert Schritt für Schritt die Bewegung der Menschen durch Bahnhöfe, Stadien, Einkaufszentren und Flughäfen. Planer und Betreiber setzen sie ein, um Strategien für Betrieb, geschäftliche Aspekte, Fußgängerfrequenz, Besucherstromlenkung und Sicherheit zu modellieren, zu testen und bereitzustellen. Die Simulation in LEGION basiert auf einer umfassenden Untersuchung des Verhaltens von Menschen in realen Kontexten. Da sie die individuelle Entscheidungsfindung mikroskopisch berücksichtigt, entstehen Massenbildung und Bewegungsmuster auf natürliche Weise. Weitere Info zu LEGION.

Info zu Bentley Systems

Bentley Systems ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geodatenexperten, Bauherren und Eigentümer/Betreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen. Die auf MicroStation basierenden Engineering- und BIM-Anwendungen von Bentley und seine Cloud-Services für digitale Zwillinge fördern die Projektabwicklung (ProjectWise) und die Anlagenleistung (AssetWise) in den Bereichen des Transports und anderer öffentlicher Dienste, für Versorgungsunternehmen, Industrie- und Ressourcenanlagen sowie kommerzielle und institutionelle Einrichtungen.

Bentley Systems beschäftigt mehr als 3 500 Mitarbeiter, erzielt einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170 Ländern und hat seit 2012 mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Firmenübernahmen investiert. Das Unternehmen befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1984 im Mehrheitsbesitz der fünf Bentley-Brüder. Aktien von Bentley werden nach Ausschreibungen auf dem NASDAQ Private Market gehandelt; der strategische Partner Siemens AG hat eine stimmrechtslose Minderheitsbeteiligung erworben. www.bentley.com

Zugehörige Bilder:

Die Fußgängersimulationsanwendungen von LEGION unterstützen die Modellierung von Szenarien, wie beispielsweise die Interaktion von Fußgängern untereinander und mit physischen Hindernissen, Verkehr und Evakuierung in öffentlichen Räumen wie Bahnhöfen, Flughäfen, Sportarenen und hohen Gebäuden sowie Interaktionen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen.

Bentley, das Bentley-Logo, AECOsim Building Designer, AssetWise, LEGION, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenBuildings Station Designer und ProjectWise sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken bzw. Dienstleistungszeichen von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181024006052/de/