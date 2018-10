Berben: Ein Sixpack allein macht einen Mann noch nicht attraktiv

Die Schauspielerin Iris Berben hat eine eigene Vorstellung von körperlicher Attraktivität bei Männern.

"Das versuche ich als erwachsene Frau den jüngeren immer zu erklären", sagte die 68-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Ein Sixpack reicht nicht aus. Das ist es nicht, was einen Mann attraktiv macht." Über ihren Kollegen Peter Kurth sagte Berben in Anlehnung an Kurths Rolle in einem Film von 2015: "Ich habe mich in Peter verliebt, als er ,Herbert` war. Dafür wurde er 2016 auch als ,Bester Hauptdarsteller` mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Ich habe diesen Schauspieler immer bewundert."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH