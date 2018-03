Bericht: Aldi plant dutzende Filialen in China

Der Lebensmitteldiscounter Aldi plant laut eines Medienberichts die Eröffnung von dutzenden Filialen in China.

Die "Lebensmittel-Zeitung" berichtete am Donnerstag auf ihrer Internetseite, es würden bereits Expansionsteams zusammengestellt. Bereits vor einem Jahr war Aldi mit einem E-Commerce-Angebot in China in den Markt eingetreten.

Nun soll es um zunächst 50 Filialen gehen, angeblich soll in der Millionen-Metropole Shanghai gestartet werden. Die Unternehmensgruppe Aldi Süd wollte sich zu dem Thema nicht äußern. China ist der Markt mit den meisten Konsumenten auf der Welt.

