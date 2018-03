Bericht: Deutschland prüft Ausweisung russischer Diplomaten

Die Bundesregierung prüft laut eines Medienberichts wegen der Spannungen mit Russland eine Ausweisung russischer Diplomaten.

"Es gibt Planungen für eine Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland. Es soll aber eine gemeinsame Entscheidung mehrerer EU-Staaten sein", zitiert die "Bild" (Onlineausgabe) einen deutschen Regierungsvertreter.

Laut Zeitung sprach Außenminister Heiko Maas (SPD) am Rande seines Israel-Besuchs am Montagmorgen auch mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian, der ebenfalls in Israel ist, über mögliche Ausweisungen von russischen Diplomaten. Hintergrund ist die Nervengift-Affäre um den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal, der in Großbritannien vergiftet worden war. Der US-Sender CNN berichtete, dass auch US-Präsident Donald Trump eine Ausweisung von russischen Diplomaten plant und schon heute öffentlich machen könnte.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH