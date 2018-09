Bericht von Clothesource zeigt, Einzelhandelsumsätze fallen nicht und gehen nicht online: Management lässt sich in die Irre führen

Laut eines neuen Berichts von Clothesource, „The Emperors' Clothes“, sind Einzelhandelsumsätze nicht am Fallen und verlassen auch physische Geschäfte nicht. Sowohl die britische Statistikbehörde (Office of National Statistics) als auch die US-amerikanische (US Bureau of the Census) melden höhere Einzelhandelsumsätze – wobei Umsätze in physischen Geschäften noch jedes Jahr zunehmen. Einzelhändler müssen sich einfach auf ihr eigenes Kundenverständnis verlassen, ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen und ihre traditionelle Sparsamkeit wiederentdecken.

Es geht also nicht um das Einkaufsverhalten von Verbrauchern:

Das Hauptproblem liegt beim Management, sagt Clothesource-CEO Mike Flanagan in einem neuen Bericht mit dem Titel „The Emperors’ Clothes“. Sie haben den Anschluss zu ihren Kunden verloren: „Bekleidungsgeschäfte visieren die Milleniums-Generation an – pleite, verschuldet und in schwierigen Arbeitsverhältnissen – während der Großteil der Ausgaben für Bekleidung von den mittleren Altersgruppen kommt“, fügt er hinzu. „Sie verkaufen Mode, obwohl ihre Kunden einfach nur stilvolle Kleidung suchen, die gut passt.“

Flanagan fährt fort:

„Der Einzelhandel war einmal ein Synonym für Sparsamkeit. Aber sie haben enorme Summen für die Eröffnung unzähliger neuer Läden ausgegeben. Sie zahlen Aktieninhabern zu hohe Dividenden oder leitenden Angestellten zu hohe Gehälter. Sie beauftragen Berater mit IT-Projekten, die nie funktionieren, aber fast immer doppelt so viel kosten als erwartet – und Steuerberater, die Experten für alles sind außer verlässlichen Buchprüfungen. Zudem sparen sie am falschen Platz: die Reduzierung von Verkaufspersonal hat zur drastischen Kürzung von Verkaufskompetenzen geführt und der Preisdruck für Lieferanten bedeutet, dass Bekleidungsgeschäfte nicht die neuen Ideen erhalten, die sie brauchen.“

Aber wie steht es um das Internet? Online ist perfekt (und manchmal billiger) für den Verkauf bestimmter Produkte. Wenn es um den Verkauf von Bekleidung geht, ist Simon Irwin von Credit Suisse mit Flanagan einer Meinung: „Nicht im Internet zu sein ist ein Vorteil.“ Der Online-Anteil ist bei den erfolgreichsten Textileinzelhändlern winzig: null bei Primark, nur 1 % bei TJX und 10 % bei Inditex.

Wie auch immer sie das Internet einsetzen, Einzelhändler müssen sich auf ihr eigenes Kundenverständnis verlassen, ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen und ihre traditionelle Sparsamkeit wiederentdecken, um nicht auf der nächsten Titelseite zu erscheinen.

