Bericht von Vanson Bourne: Europäische Managed Service Provider könnten wegen Cybersicherheit KMU-Kunden verlieren

Die Anforderungen an die Cybersicherheit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMUs) bergen für Managed Service Provider (MSPs) große Risiken. Sie bieten aber auch starke Umsatzmöglichkeiten. Dies geht aus einer Studie hervor, die von Vanson Bourne durchgeführt wurde und von Continuum®, der proaktiven Plattform für die Integration intelligenter Software zur dynamischen Skalierung und zum Schutz der Kunden mit Fachdienstleistungen für MSPs, in Auftrag gegeben wurde.

Die Studie von Vanson Bourne in diesen vier europäischen Ländern ergab, dass MSPs Gefahr laufen, ihre KMU-Kunden aufgrund von Bedenken wegen der Cybersicherheit zu verlieren. Mehr als neun von zehn KMUs (93 Prozent) würden einen neuen MSP in Betracht ziehen, wenn dieser angemessene Cybersicherheitslösungen anbieten würde. Fast jedes vierte KMU (24 Prozent) hat nach einem Cyberangriff bereits den MSP gewechselt.

Darüber hinaus wurde bei der Umfrage Folgendes festgestellt: 32 Prozent der befragten KMUs beabsichtigen, den MSP zu wechseln, da sie in der Vergangenheit bei ihrem derzeitigen Anbieter häufiger unzureichende Cybersicherheitsmaßnahmen erlebt haben bzw. da sie ihrem derzeitigen Anbieter in dieser Hinsicht nicht mehr vertrauen. Im Gegensatz dazu haben 27 Prozent der Teilnehmer vor, beim selben Anbieter zu bleiben. Erschwerend kommt für den MSP noch hinzu, dass drei von fünf KMUs (62 Prozent) ihren Provider für einen Angriff zur Verantwortung ziehen würden, selbst wenn sie Leistungen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit nicht auslagern. Zudem ziehen vier von fünf KMUs (81 Prozent) im Falle eines Angriffs rechtliche Schritte gegen ihren Provider in Betracht.

MSPs, die versuchen, über den Preis zu konkurrieren, werden wahrscheinlich feststellen, dass dies nicht ausreichen wird, um Kunden mit Bedenken wegen der Cybersicherheit zu binden, da KMUs, die einen Providerwechsel planen, bereit sind, durchschnittlich 22 Prozent mehr für geeignete Cybersicherheitsangebote auszugeben.

„Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass MSPs heute hauptsächlich aufgrund der Sorge um die Cybersicherheit Aufträge verlieren. Die vorliegenden Daten dienen dafür nun als Nachweis“, so Michael George, CEO von Continuum. „Provider in Nordamerika und Europa sollten die klare Warnung dieser Ergebnisse erkennen und beachten. Unternehmen erwarten, dass sie von ihrem MSP geschützt werden. Sie sind bereit, für diesen Schutz mehr zu zahlen – sei es an ihren bisherigen MSP oder durch den Wechsel zu einem Anbieter, der eine bessere Lösung verspricht.“

Die Mehrheit der KMUs in Europa ist bereit, wegen besser geeigneter Cybersicherheitsangebote den Anbieter zu wechseln. Die Daten zeigen auch, dass MSPs, die solche Angebote bereithalten und vermarkten können, in Zukunft einen beträchtlichen Anteil am KMU-Markt hinzugewinnen können. Mehr als die Hälfte aller befragten mittelständischen Unternehmen in Europa (54 Prozent) sind bereit, für geeignete Cybersicherheitslösungen eines neuen Anbieters mindestens 20 Prozent mehr auszugeben.

Zudem sind europäische KMUs bereit, mit MSPs im Bereich der Cybersicherheit zusammenzuarbeiten und mehr zu investieren, um einen angemessenen Schutz zu erhalten. Acht von zehn KMUs erwarten, dass mindestens die Hälfte ihres Cybersicherheitsbedarfs bis in fünf Jahren ausgelagert sein wird; die meisten Befragten (80 Prozent) planen, in den nächsten zwölf Monaten mehr in die Cybersicherheit zu investieren.

„KMUs sind nicht nur auf der Suche nach Schutzmaßnahmen in puncto Cybersicherheit, sie sind auch bereit, mehr in den Schutz ihres Unternehmens zu investieren“, so Brian Downey, Senior Director des Bereichs Security Product Management von Continuum. „Aus dem heutigen Bericht geht eindeutig hervor, dass sich den MSPs, die geeignete Lösungen im Bereich Cybersicherheit anbieten können, wirtschaftliche Chancen eröffnen. Denn sie können nicht nur Kunden von Anbietern abwerben, die solche Leistungen nicht anbieten können, sondern können auch die Erträge von ihren KMU-Bestandskunden steigern und ihre Kunden besser dauerhaft binden. Wenn MSPs ihren Endkunden geeignete Cybersicherheitslösungen anbieten können, haben sie dadurch Wettbewerbsvorteile auf dem KMU-Markt.“

Underserved and Unprepared: The State of SMB Cyber Security in 2019 steht unter folgende Adresse zum Download bereit: page.continuum.net/security-research. Continuum und Vanson Bourne veranstalten am 9. April ein Webinar über die Forschungsergebnisse. Die Anmeldung zum Webinar ist ab sofort möglich.

Forschungsmethode

Die Studie für den Bericht Underserved and Unprepared: The State of SMB Cyber Security in 2019 wurde im Auftrag von Continuum von Januar bis März 2019 von Vanson Bourne durchgeführt. In den USA, in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Belgien wurden 850 IT-Fachleute und Entscheidungsträger befragt, die in ihrem Unternehmen mit der Cybersicherheit befasst sind. Die teilnehmenden Unternehmen beschäftigen 10 bis 1.000 Mitarbeiter und wurden aus einer Reihe von Kernbranchen ausgewählt.

