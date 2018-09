Berkshire Hathaway Specialty Insurance stärkt seine Präsenz in Europa mit neuer Niederlassung in München

In Abstimmung mit seinen Tochtergesellschaften gab Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in München bekannt. Dieses Ereignis kennzeichnet die jüngste Phase der Strategie von BHSI, durch kontinuierlichen Ausbau der globalen Präsenz das Angebot für Kunden und Versicherungsmakler weltweit zu stärken.

Gemeinsam mit dem BHSI-Büro in Düsseldorf ist die neue Niederlassung für Sach- und Unfallversicherungen, Versicherungen gegen ärztliche Kunstfehler, Seetransportversicherungen sowie Manager- und Berufshaftpflichtversicherungen für zahlreiche Geschäftssegmente in Deutschland zuständig.

Außerdem gab BHSI seine Pläne bekannt, in der neuen Niederlassung umfangreiche Ressourcen für Versicherungsberatung und Schadensabwicklung einzurichten. Zwei Posten in München sind bereits besetzt: Lars Messutat, Senior Underwriter, Property, und Florian Biebrach, Senior Underwriter, Financial Lines. Beide Mitarbeiter wechselten von BHSI in Düsseldorf nach München.

Standort der BHSI-Niederlassung in München:

Center Laim

Landsberger Str. 302

80687 München, Deutschland

Weitere Informationen erhalten Sie von Lars per E-Mail unter Lars.Messutat@bhspecialty.com oder von Florian unter Florian.Biebrach@bhspecialty.com

In Europa arbeitet Berkshire Hathaway Specialty Insurance als Teil der Berkshire Hathaway International Insurance Limited („BHIIL“), einer in England und Wales unter der Registrierungsnummer 3230337 eingetragenen Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in 4th Floor, 8 Fenchurch Place, London EC3M 4AJ, United Kingdom. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company („BHSIC“) (www.bhspecialty.com.), die Versicherungen für Gewerbeimmobilien, Seetransport, Unfallschutz, Berufshaftpflicht im Gesundheitswesen, Manager- und Berufshaftpflicht, Kautions-, Reise-, Programm-, medizinische Stop-Loss- und Wohngebäudeversicherungen anbietet. BHSIC und BHIIL sind Teil der Berkshire Hathaway's National Indemnity-Gruppe, deren Versicherungsgesellschaften mit Financial Strength Ratings A++ von AM Best und AA+ von Standard & Poor's bewertet sind. BHSIC mit Sitz in Boston unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Auckland, Brisbane, Dubai, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Melbourne, München, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

