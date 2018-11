Berlin: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Im Berliner Ortsteil Friedrichsfelde ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ein 43-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen.

Gegen 6:30 Uhr betrat der 43-Jährige ersten Ermittlungen zufolge die Fahrbahn der Straße Alt-Friedrichsfelde, zwischen dem Straßentunnel und der Gensinger Straße, nur einige Meter von einem Fußgängerüberweg entfernt, ohne dabei auf den Fließverkehr geachtet zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine in Richtung Gensinger Straße fahrende 25-jährige Pkw-Fahrerin erfasste den Mann mit ihrem Auto.

Der Fußgänger erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen, so die Beamten weiter. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik, wo er später an seinen Verletzungen starb. Die 25-Jährige erlitt einen Schock, so die Polizei.

