BERLINER MORGENPOST: Neuer Wirtschaftsminister Steinbach: Brandenburgs Export muss stärker werden

Berlin - Brandenburgs neuer Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (parteilos, für SPD) sieht die Brandenburger Wirtschaft auf einem guten Weg, aber noch erheblichen Entwicklungsbedarf. "Beim Export besteht noch viel Luft nach oben für die Brandenburger Wirtschaft", sagte Steinbach im Interview mit der Berliner Morgenpost. Es gebe viele Weltmarktführer im Land, die kaum jemand kenne. "Die will ich alle kennenlernen und ihnen helfen, ausländische Märkte zu erschließen."

Den Strukturwandel in der Lausitz will Steinbach gemeinsam mit den Lausitzern gestalten: "Ich möchte den Menschen klarmachen, dass hier im Ministerium jemand sitzt, der die Entscheidungen gemeinsam mit ihnen treffen will und nicht über ihre Köpfe hinweg treffen wird." Geld spiele dabei eine nachgeordnete Rolle. Erst wenn das Verfahren klar sei, könne man über Geld sprechen. "Schlussendlich wird der Steuerzahler diesen Strukturwandel zu einem großen Teil finanzieren", sagte Steinbach. "Das Geld darf kein Alibi sein, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sondern es muss klar sein, dass es sinnvoll ausgegeben wird."

