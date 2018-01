Berliner Zeitung: Kommentar zum Erziehungsgeld. Von Melanie Reinsch

Berlin - Das Elterngeld Plus hilft Frauen, den Anschluss ans Berufsleben nicht zu verlieren, die sonst vielleicht Schwierigkeiten bekommen, nach langer Auszeit wieder in den Job einzusteigen. Und es ermöglicht Männern, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht in ...

Berlin - Das Elterngeld Plus hilft Frauen, den Anschluss ans Berufsleben nicht zu verlieren, die sonst vielleicht Schwierigkeiten bekommen, nach langer Auszeit wieder in den Job einzusteigen. Und es ermöglicht Männern, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht in der Ernährerrolle festzuhängen. ... Das alles sind Bausteine für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber noch genügt es nicht. Künftige Familienpolitiker dürfen sich nicht ausruhen: Für eine Teilzeitstelle braucht es Kita-Plätze, die in vielen Städten fehlen und es braucht es endlich ein Gesetz, das die Rückkehr von Teilzeit zu Vollzeit ermöglicht - das gilt auch natürlich auch für Männer.

