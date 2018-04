18.04.2018 - 10:02 Uhr Beruhigend und belebend: Café in New York bietet Cannabis-Kaffee an

Ein Kaffee, der gleichzeitig belebend und beruhigend wirkt, gibt es jetzt im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Das Café "Caffeine Underground" serviert mit Cannabidiol versetzte Getränke.