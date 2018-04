Bester Blockchain Hot Stock 2018 nach 4.163% mit Netcents. Starkes Kaufsignal. Neue Blockchain Wallet bei Google Play und im Apple App Store. Nächster Blockchain Tenbagger mit Blockchain Aktientip UPCO International-Aktie.

Bester Blockchain Hot Stock 2018 nach 4.163% mit Netcents. Neue Blockchain Wallet bei Google Play und im Apple App Store 27.04.18 08:09AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) Zum Report:

Netcents

. Neue

Blockchain

Wallet bei Google Play und im Apple App Store

Hot Stock 2018 nach 4.163% mit

27.04.18 08:09

AC Research

Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige)

Zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bester_Blockchain_Hot_Stock_2018_4_163_Netcents_Neue_Blockchain_Wallet_Google_Play_und_Apple_App_Store-8551418

Executive Summary 27.04.2018

Bester Blockchain Hot Stock 2018 nach 4.163% mit Netcents - Starkes Kaufsignal

Neue Blockchain Wallet bei Google Play und im Apple App Store

Die Wallet unseres neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) ist mittlerweile bei Google Play und im Apple App Store zum Download verfügbar. Die Integration der Blockchain-Technologie in die E-Wallet UPCO dürfte zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Zuletzt wurde unter massiv angestiegenen Handelsumsätzen der mittelfristige Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und ein starkes Kaufsignal der Chartanalyse für unseren Blockchain Aktientip generiert. Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain-Start-ups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen. Der Ausbau der App Upco zur auf Blockchain-Technologie basierenden Transaktionsplattform für Kryptowährungen wird jetzt zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock Upco International Inc. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents sind nach dem gleichen Strategiewechsel in wenigen Monaten um 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von bis zu 426.316 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.163% mit den Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology, bis zu 1.503% mit den Blockchain-Aktien der Bitcoin Group, bis zu 5.867% mit den Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology und bis zu 12.260% mit den Aktien von Global Blockchain Technology bietet Ihnen unsere neuer Blockchain Aktientip UPCO International Inc. heute die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Vervielfachungschance von 915% mit unserem neuen Blockchain Aktientip UPCO International Inc.

Aus 10.000 EUR wurden mit Blockchain-Aktien bis zu 1.236.000 EUR

Verpassen Sie die nächste Vervielfachungschance im Blockchain-Sektor nicht wieder

Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Die Aktien der Bitcoin Group schossen um bis zu 1.503% von 5,146 EUR auf in der Spitze 82,50 EUR in die Höhe. Die Bitcoin und Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology schossen in nur vier Monaten um sagenhafte 5.867% von 0,09 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Bitcoin und Blockchain Aktien von Global Blockchain Technologies haben sich in weniger als einem Jahr verhundertfacht. Die Aktien des Bitcoin und Blockchain Highflyers schossen binnen Jahresfrist um unglaubliche 12.260% von 0,025 CAD auf in der Spitze 3,09 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in weniger als einem Jahr ein stattliches Vermögen von 1.236.000 EUR. Verpassen Sie jetzt mit unserem neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor nicht wieder.

Über 150 namhafte Mobilfunk-Provider als Kunden

Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain-Start-ups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen. Über den VoIP-Großhandel verfügt unser neuer Blockchain Hot Stock bereits über exzellente Geschäftsbeziehungen zu über 150 namhaften Mobilfunk-Providern wie z.B. Verizon USD, British Telecom, China Mobile, Telecom Italia Sparkle, Orange Poland, KDDI Japan, BICS Belgien oder SSC Kolumbien.

Blockchain-Bezahlplattform für Kryptowährungen

Wettbewerber Netcents 8 mal höher bewertet - 4.163% Kursgewinn

Mit der Erweiterung seiner Bezahlplattform UPCO zur Transaktionsplattform für Kryptowährungen tritt unser Blockchain Hot Stock UPCO International in die Fußstapfen unseres Aktientips Netcents Technology Inc. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology Inc. haben sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierzigfacht. Netcents Technology Inc. will wie unser neuer Blockchain Aktientip Upco Technology Inc. eine auf der Blockchain-Technologie basierende Bezahlplattform anbieten. Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von 426.316 EUR. Unser Aktientip Netcents Technology Inc. bringt derzeit 70 Mio. EUR auf die Börsenwaage - rund acht mal soviel wie unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc.

Im Branchenvergleich massiv unterbewertet

Wettbewerber bis zu 28 mal höher bewertet

Die Aktien des Blockchain Highflyers Hive Blockchain Technologies haben sind in wenigen Monaten mehr als verzwanzigfacht. Die Bitcoin und Blockchain-Aktie schoss in nur vier Monaten um sagenhafte 5.867% von 0,09 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in kurzer Zeit ein kleines Vermögen von 596.667 EUR. Aktuell wird der Bitcoin und Blockchain Überflieger Hive Blockchain Technologies an der Börse mit rund 253 Mio. EUR bewertet - rund 28 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Bitcoin und Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Inc.

Top-Blockchain-Aktientip 2018 - Strong Outperformer - Kursziel 24M 2,00 EUR - 915% Aktienchance

Zum Report: http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bester_Blockchain_Hot_Stock_2018_4_163_Netcents_Neue_Blockchain_Wallet_Google_Play_und_Apple_App_Store-8551418

Bester Blockchain Hot Stock 2018 nach 4.163% mit Netcents Neue Blockchain Wallet bei Google Play und im Apple App Store - Starkes Kaufsignal

Die Wallet unseres neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) ist mittlerweile bei Google Play und im Apple App Store zum Download verfügbar. Die Integration der Blockchain-Technologie in die E-Wallet UPCO dürfte zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Zuletzt wurde unter massiv angestiegenen Handelsumsätzen der mittelfristige Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und ein starkes Kaufsignal der Chartanalyse für unseren Blockchain Aktientip generiert. Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain-Startups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen. Der Ausbau der App Upco zur auf Blockchain-Technologie basierenden Transaktionsplattform für Kryptowährungen wird jetzt zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock Upco International Inc. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents sind nach dem gleichen Strategiewechsel in wenigen Monaten um 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von bis zu 426.316 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.163% mit den Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology, bis zu 1.503% mit den Blockchain-Aktien der Bitcoin Group, bis zu 5.867% mit den Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology und bis zu 12.260% mit den Aktien von Global Blockchain Technology bietet Ihnen unsere neuer Blockchain Aktientip UPCO International Inc. heute die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Vervielfachungschance von 915% mit unserem neuen Blockchain Aktientip UPCO International Inc.

Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Die Aktien der Bitcoin Group schossen um bis zu 1.503% von 5,146 EUR auf in der Spitze 82,50 EUR in die Höhe. Die Bitcoin und Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology schossen in nur vier Monaten um sagenhafte 5.867% von 0,09 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Die Bitcoin und Blockchain Aktien von Global Blockchain Technologies haben sich in weniger als einem Jahr verhundertfacht. Die Aktien des Bitcoin und Blockchain Highflyers schossen binnen Jahresfrist um unglaubliche 12.260% von 0,025 CAD auf in der Spitze 3,09 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in weniger als einem Jahr ein stattliches Vermögen von 1.236.000 EUR. Verpassen Sie jetzt mit unserem neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor nicht wieder.

Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain-Start-ups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen. Über den VoIP-Großhandel verfügt unser neuer Blockchain Hot Stock bereits über exzellente Geschäftsbeziehungen zu über 150 namhaften Mobilfunk-Providern wie z.B. Verizon USD, British Telecom, China Mobile, Telecom Italia Sparkle, Orange Poland, KDDI Japan, BICS Belgien oder SSC Kolumbien.

Mit der Erweiterung seiner Bezahlplattform UPCO zur Transaktionsplattform für Kryptowährungen tritt unser Blockchain Hot Stock UPCO International in die Fußstapfen unseres Aktientips Netcents Technology Inc. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology Inc. haben sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierzigfacht. Netcents Technology Inc. will wie unser neuer Blockchain Aktientip Upco Technology Inc. eine auf der Blockchain-Technologie basierende Bezahlplattform anbieten. Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von 426.316 EUR. Unser Aktientip Netcents Technology Inc. bringt derzeit 70 Mio. EUR auf die Börsenwaage - rund acht mal soviel wie unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc.

Die Aktien des Blockchain Highflyers Hive Blockchain Technologies haben sind in wenigen Monaten mehr als verzwanzigfacht. Die Bitcoin und Blockchain-Aktie schoss in nur vier Monaten um sagenhafte 5.867% von 0,09 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in kurzer Zeit ein kleines Vermögen von 596.667 EUR. Aktuell wird der Bitcoin und Blockchain Überflieger Hive Blockchain Technologies an der Börse mit rund 253 Mio. EUR bewertet - rund 28 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Bitcoin und Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Inc.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unseren neuen Top-Blockchain-Aktientip 2018 UPCO International Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,50 EUR bestätigen wir für unseren Blockchain Aktientip. Das entspricht einer Aktienchance von 661% für mutige und risikobereite Investoren mit unserer Blockchain Aktienempfehlung. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 2,00 EUR für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 915% mit unserem neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO)

Aus 10.000 EUR wurden mit Blockchain-Aktien bis zu 1.236.000 EUR Verpassen Sie die nächste Vervielfachungschance im Blockchain-Sektor nicht wieder

Die Wallet unseres neuen Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) ist mittlerweile bei Google Play und im Apple App Store zum Download verfügbar. Die Integration der Blockchain-Technologie in die E-Wallet UPCO dürfte zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Zuletzt wurde unter massiv angestiegenen Handelsumsätzen der mittelfristige Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und ein starkes Kaufsignal der Chartanalyse für unseren Blockchain Aktientip generiert. Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain- Start-ups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen. Der Ausbau der App Upco zur auf Blockchain-Technologie basierenden Transaktionsplattform für Kryptowährungen wird jetzt zum Game Changer für unseren Blockchain Hot Stock Upco International Inc. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents sind nach dem gleichen Strategiewechsel in wenigen Mona- ten um 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD explodiert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von bis zu 426.316 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 4.163% mit den Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology, bis zu 1.503% mit den Blockchain-Aktien der Bitcoin Group, bis zu 5.867% mit den Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology und bis zu 12.260% mit den Aktien von Global Blockchain Technology bietet Ihnen unsere neuer Blockchain Aktientip UPCO International Inc. heute die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Vervielfachungschance von 915% mit unserem neuen Blockchain Aktientip UPCO International Inc.

Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology Inc. haben sich innerhalb eines Jahres mehr als vervierzigfacht. Netcents Technology Inc. will wie unser neuer Blockchain Aktientip Upco Technology Inc. eine auf der Blockchain-Technologie basierende Bezahlplattform anbieten. Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von 426.316 EUR. Unser Aktientip Netcents Technology Inc. bringt derzeit 70 Mio. EUR auf die Börsenwaage - rund acht mal soviel wie unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc.

Die Blockchain-Aktien der Bitcoin Group haben sich innerhalb eines Jahres verfünfzehnfacht. Die Aktien der Bitcoin Group schossen um bis zu 1.503% von 5,146 EUR auf in der Spitze 82,50 EUR in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde so innerhalb weniger Monate ein stattlicher Betrag von bis zu 160.319 EUR. Aktuell wird die Bitcoin Group an der Börse mit 221 Mio. EUR bewertet - mehr als 24 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Bitcoin Hot Stock UPCO International Inc. Inc.

Die Aktien des Blockchain Highflyers Hive Blockchain Technologies haben sind in wenigen Monaten mehr als verzwanzigfacht. Die Bitcoin und Blockchain-Aktie schoss in nur vier Monaten um sagenhafte 5.867% von 0,09 CAD auf in der Spitze 5,37 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in kurzer Zeit ein kleines Vermögen von 596.667 EUR. Aktuell wird der Bitcoin und Blockchain Überflieger Hive Blockchain Technologies an der Börse mit rund 253 Mio. EUR bewertet - rund 28 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Bitcoin und Blockchain Hot Stock UPCO International Inc. Inc.

Die Bitcoin und Blockchain Aktien von Global Blockchain Technologies haben sich in weniger als einem Jahr verhundertfacht. Die Aktien des Bitcoin und Blockchain Highflyers schossen binnen Jahresfrist um unglaubliche 12.260% von 0,025 CAD auf in der Spitze 3,09 CAD in die Höhe. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde in weniger als einem Jahr ein stattliches Vermögen von 1.236.000 EUR.

Einstieg in den Blockchain-Sektor wird zum Game Changer Fundamentale Neubewertung voraus

Unsere Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) entstand am 24.10.2017 durch die 100prozentige Übernahme der US-amerikanischen Upco Systems Inc. Im Anschluss wurde das Unternehmen in Upco International Inc. umbenannt.

Upco Systems Inc. ist war und ist bis dato in der Telekommunikationsbranche als cloudbasierter lizensierter globaler Telekom Carrier im internationalen VoIP (voice over IP) Geschäft tätig. Das Hauptsegment ist die Abwicklung von internationalen Ferngesprächen innerhalb eines Netzwerks von 170 Ländern. Upco Systems machte 2016 damit einen Umsatz von 12 Mio. US-Dollar.

Durch die Übernahme von Upco International Inc. wird der Fokus auf Blockchain-Technologie neu ausgerichtet. Blockchain ist die Technologie, die auch der Kryptowährung Bitcoin zugrunde liegt. Ziel ist es diese Technologie für die vorhandene Software Applikation "Upco" zu nutzen und mit kommenden Blockchain-Zahlungsdiensten zu ergänzen. Benutzer können dann auf Grundlage dieser Technik Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.

Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology Inc. haben sich nach dem gleichen Strategiewechsel innerhalb eines Jahres mehr als vervierzigfacht. Netcents Technology Inc. will wie unser neuer Blockchain Aktientip Upco Technology Inc. eine auf der Blockchain-Technologie basierende Bezahlplattform anbieten. Die Blockchain-Aktien von Netcents Technology Inc. explodierten in wenigen Monaten um kolossale 4.163% von 0,095 CAD auf in der Spitze 4,05 CAD. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde binnen Jahresfrist ein stattliches Vermögen von 426.316 EUR. Unser Aktientip Netcents Technology Inc. bringt derzeit 70 Mio. EUR auf die Börsenwaage - rund acht mal soviel wie unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc.

Nach Kursgewinnen von bis zu 4.163% mit den Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology, bis zu 1.503% mit den Blockchain-Aktien der Bitcoin Group, bis zu 5.867% mit den Blockchain-Aktien von Hive Blockchain Technology und bis zu 12.260% mit den Aktien von Global Blockchain Technology bietet Ihnen unsere neuer Blockchain Aktientip UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) heute die nächste spannende Vervielfachungschance im boomenden Blockchain-Sektor.

6,7 Mio. USD Umsatz im Jahr 2017 Über 150 namhafte Mobilfunk-Provider als Kunden

Im Gegensatz zu vielen an der Börse hoch gejubelten Blockchain-Start-ups kann unsere neue Blockchain Aktienempfehlung UPCO International Inc. (ISIN CA9152971052 / WKN A2H7JC, Ticker: U06, CSE: UPCO) bereits mit Umsatzerlösen von 6,7 Mio. USD im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 überzeugen.

Über den VoIP-Großhandel verfügt unser neuer Blockchain Hot Stock bereits über exzellente Geschäftsbeziehungen zu über 150 namhaften Mobilfunk-Providern wie z.B. Verizon USD, British Telecom, China Mobile, Telecom Italia Sparkle, Orange Poland, KDDI Japan, BICS Belgien oder SSC Kolumbien.

Der nun angekündigte Einstieg in die Blockchain-Technologie dürfte zum Game Changer für unseren Blockchain Aktientip UPCO International Inc. werden. Die Upco App soll zur Transaktionsplattform für Krypto-Währungen ausgebaut werden. Die Blockchain-Aktien unseres Aktientips Netcents Technology Inc. haben sich nach dem gleichen Strategiewechsel innerhalb eines Jahres mehr als Zum Nachrichtenüberblick