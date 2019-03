Besucherrekord in der Provinz Zeeland

Domburg/Niederlande - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Mit ihrer 650 Kilometer langen Küstenlinie, die zu den schönsten und sonnenverwöhntesten der Niederlande zählt, ist die Provinz Zeeland ohnehin ein populäres ...

Domburg/Niederlande -

Mit ihrer 650 Kilometer langen Küstenlinie, die zu den schönsten und sonnenverwöhntesten der Niederlande zählt, ist die Provinz Zeeland ohnehin ein populäres Reiseziel. Doch 2018 spazierten mehr Urlauber aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland über Zeelands Strände als je zuvor: insgesamt 10,5 Millionen Übernachtungen, 4,5% mehr als im Vorjahr, verzeichnete die Region laut Centraal Bureau voor de Statistiek. Deutsche Gäste buchten sogar 7,5% mehr Übernachtungen (4,29 Millionen). Gründe für das touristische Rekordjahr: das außergewöhnlich gute Sommerwetter und ein Song, der die belgischen Charts stürmte.

In dem Lied Zoutelande erzählt die niederländische Band BLØF von zwei Liebenden, die gemeinsam im gleichnamigen Küstenort sind: 2018 ein Nummer-eins-Hit in Belgien. Da gleichzeitig die Zahl der Übernachtungen von belgischen Gästen um 19% auf 1,23 Millionen anstieg, spricht der Tourismusverband VVV Zeeland vom "Zoutelande-Effekt". Für Belgier ist Zeeland damit zur beliebtesten aller niederländischen Provinzen geworden, 2017 nahm die Region noch den fünften Platz ein. Im eigenen Land war der Effekt des BLØF-Songs deutlich geringer: Nur 3% mehr Niederländer kamen nach Zeeland. Die eigenen Landsleute blieben zudem etwas kürzer, sodass die Zahl der Übernachtungen niederländischer Gäste um 1% auf 4,76 Millionen sank.

Deutschland-Marketing zahlt sich aus

Auch bei deutschen Urlaubern gewann die Provinz 2018 weiter an Popularität. Mit 4,29 Millionen Übernachtungen und einem Plus von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr, bildeten Deutsche neben Niederländern und Belgiern die größte Gästegruppe. Nur 2,5 % aller Übernachtungsgäste kamen aus anderen Ländern. Erik van den Dobbelsteen, Geschäftsführer vom VVV Zeeland. "Dieser Trend bestätigt uns darin, auf dem deutschen Markt weiter aktiv zu bleiben. Unsere Themen Kulinarik, Küste, Radfahren und Wasser kommen gut an. Zudem sind die Deutschen treue Gäste, die auch in der Nebensaison häufiger wiederkommen."

Hotelübernachtungen immer beliebter

Zeeland ist bei ausländischen Urlaubern die beliebteste Camping-Region der Niederlande: Gut ein Viertel aller Camper aus dem Ausland entschied sich 2018 für einen Aufenthalt in dieser Provinz. Doch insbesondere zeeländische Hotels gewannen im vergangenen Jahr neue Übernachtungsgäste hinzu (+ 13%). Auch die Zahl der Übernachtungen in Ferienparks und auf Campingplätzen mit kleinen Mieteinheiten stieg (+ 7%).

Über die Provinz Zeeland

Bei insgesamt 650 Kilometern Küstenlinie ist das Wasser nirgendwo in Zeeland weit entfernt. Innerhalb von einer Viertelstunde steht man immer irgendwo am Wasser. Gegenwärtig hat die zeeländische Küste eine immense Anziehungskraft - sowohl auf Touristen als auch auf die Zeeländer selbst. Wegen der Lage zwischen den Häfen von Rotterdam und Antwerpen ist Zeeland zudem von wirtschaftlicher Bedeutung. Die Häfen von Terneuzen und Vlissingen bilden zusammen den drittgrößten Hafen der Niederlande. Abgesehen von den Dünen liegt Zeeland unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt Zeelands befindet sich 60 Meter unter dem Amsterdamer Pegel, und zwar im Westerscheldetunnel, der Verbindung zwischen Zeeuws-Vlaanderen und Zuid-Beveland

