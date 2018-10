bet-at-home.com knackt Marke von 5 Millionen registrierten Kunden

Als Resultat der Marketingaufwendungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland von Juni bis Juli 2018 sowie durch die Fortsetzung der laufenden Marketingmaßnahmen nach dem sportlichen Großereignis, knackte der börsenotierte Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieter am 11. Oktober 2018 die Marke von 5,0 Millionen registrierten Kunden. Damit stärkt das Unternehmen weiterhin seine Position als internationale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad in den europäischen Kernmärkten. Großereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaften bilden für den bet-at-home.com AG Konzern seit jeher die Höhepunkte der jeweiligen Geschäftsjahre hinsichtlich Neukundengewinnung und Reaktivierung von Bestandskunden.

Düsseldorf/Linz (pts008/15.10.2018/10:00) - Als Resultat der Marketingaufwendungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland von Juni bis Juli 2018 sowie durch die Fortsetzung der laufenden Marketingmaßnahmen nach dem sportlichen Großereignis, knackte der börsenotierte Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieter am 11. Oktober 2018 die Marke von 5,0 Millionen registrierten Kunden. Damit stärkt das Unternehmen weiterhin seine Position als internationale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad in den europäischen Kernmärkten. Großereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaften bilden für den bet-at-home.com AG Konzern seit jeher die Höhepunkte der jeweiligen Geschäftsjahre hinsichtlich Neukundengewinnung und Reaktivierung von Bestandskunden.

"Für uns sind die intensiven Marketingaufwendungen anlässlich sportlicher Großereignisse richtungsweisende Investitionen in unsere Zukunft. Denn diese tragen in erhöhtem Ausmaß zur Stärkung und Weiterentwicklung der Marke bet-at-home.com bei. Das Erreichen der stolzen Marke von 5 Millionen registrierten Kunden zeigt uns einmal mehr, dass sich die starke Dynamik in unserer Branche weiter fortsetzen wird", so der Vorstand der bet-at-home.com AG, Michael Quatember zum Geschäftsverlauf.

Mit Innovationen auf der Überholspur

Mit seinem ständig wachsenden, innovativen Produktportfolio in derzeit elf Sprachen, ist das Unternehmen einer der führenden Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieter in Europa. Allein im Sportwettenbereich wurden von Januar bis Juni 2018 Wetten zu 154.000 Events - davon 37.000 Live-Events - zu mehr als 75 Sportarten angeboten. Gesellschaftswetten zu Politik und Wetten zu speziellen Events wie der Oscar-Verleihung oder dem Eurovision Song Contest runden das vielfältige Angebot ab. Im internationalen Sport-Sponsoring hat sich bet-at-home.com bereits einen unverwechselbaren Namen als kompetenter und verlässlicher Partner im europäischen Spitzensport gemacht.

Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit 5,0 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücks-spielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesell-schaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.6.2018 trugen 299 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten.

