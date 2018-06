bet-at-home.com lässt zur Fußball-WM die Puppen tanzen!

Wie gewohnt, verstärkt der Online-Wettanbieter vor Beginn der Fußball-WM in Russland seine Werbepräsenz in Print, Online und TV. Dieses Mal erweckt bet-at-home.com in TV-Kurzspots die für Russland berühmten zerlegbaren Puppen zum Leben: Die Matroschkas.

Düsseldorf/Linz (pts011/04.06.2018/10:40) - Wie gewohnt, verstärkt der Online-Wettanbieter vor Beginn der Fußball-WM in Russland seine Werbepräsenz in Print, Online und TV. Dieses Mal erweckt bet-at-home.com in TV-Kurzspots die für Russland berühmten zerlegbaren Puppen zum Leben: Die Matroschkas.

Als Vorbild und Inspiration dienten bei dieser Kampagne die Matroschkas, eines der wohl bekanntesten Souvenirs aus Russland. Dabei wurden Fußballer aller bei der WM teilnehmenden Nationen mit ihren Trikots als Matroschkas illustriert und in Szene gesetzt. Nach und nach hüpfen die einzelnen Nationen aus dem Bauch der Puppen heraus und nehmen Aufstellung. Das Spiel kann beginnen, wäre da nicht der Nacktflitzer, der am Ende frech durchs Bild flitzt.

Zusätzlich zum TV-Kurzspot agiert der Flitzer auch als Hauptdarsteller in sämtlichen Anzeigen sowie Internet-Bannern. Der Slogan dazu: "Mehr drin als erwartet!" zielt auf den WM-Bonus von 111 Euro ab. Die Kreation stammt von der Wiener Agentur gantnerundenzi, die für bet-at-home.com den mittlerweile zwölften Werbespot erfolgreich umgesetzt hat.

Bei dieser WM-Kampagne liegt der Fokus verstärkt auf der Online-Werbung. Dafür wurden für alle Spielpaarungen insgesamt 35 Puppen illustriert, plus der Nacktflitzer. "Wir setzen bei dieser WM-Kampagne auf höhere Penetranz, indem wir mit kürzeren TV-Spots arbeiten, dafür aber doppelt so oft wie bisher senden", so Alexander Aigner, Marketing Director von bet-at-home.com zur neuen WM-Werbung. Die Kampagne unterstreicht wie gewohnt auch den bet-at-home.com-Claim "Das Leben ist ein Spiel".

Credits: Auftraggeber: bet-at-home.com Entertainment GmbH Geschäftsführung: Franz Ömer, Michael Quatember Marketingleitung: Alexander Aigner Agentur: gantnerundenzi Produktion: Friendly Fire Wien Illustration: Klemens Kubala Musik und Sound: MG Sound Vienna

