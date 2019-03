BETTEN REITER - Erfolg mit sozialer Verantwortung

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich BETTEN REITER in einer gemeinsamen Partnerschaft mit Fairtrade Österreich und hat sein selbst produziertes Heimtextilien-Sortiment seither zu 100 Prozent auf Fairtrade zertifizierte Baumwolle umgestellt.

Schon 2008 war BETTEN REITER das erste Unternehmen, das in seiner eigenen Manufaktur in Oberösterreich zu 100 Prozent auf Fairtrade-Baumwolle umstieg. Fairtrade ist im Rahmen einer strategisch umgesetzten Social Responsibility-Strategie mittlerweile Kernelement der Unternehmenswerte. Die REITER-Geschäftsführung bekennt sich damit klar zu nachhaltigem Handeln. Zum Geschäftsjahresabschluss Ende Februar präsentiert BETTEN REITER hervorragende Zahlen beim Fairtrade-Cotton-Produktanteil. Dieser wuchs auch im letzten Kalenderjahr. In der 10-jährigen Partnerschaft mit Fairtrade Österreich produzierten Mitarbeiter der BETTEN REITER-Manufaktur die beeindruckende Anzahl von 270.000 Decken und Pölstern aus fair gehandelter Baumwolle.

Streng kontrollierte Produktionskette

"Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden die Sicherheit garantieren zu können, dass sie bei unserer Manufakturware ausschließlich Fairtrade-zertifizierte Baumwolle finden - und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis", freut sich Peter Hildebrand, BETTEN REITER-Geschäftsführer. "Die Fairtrade-Baumwolle wird nach der Kontrolle beim Bauern vor Ort verpackt. Die Ballen kommen dann direkt zu uns in die Manufaktur nach Leonding bei Linz. Wir öffnen diese händisch und verarbeiten sie weiter."

Die Fairtrade-Baumwolle wird dabei zu luftig leichten Vliesen, die hervorragende Atmungsaktivität und Wärmeausgleich gewährleisten. Die Baumwolle durchläuft in der hauseigenen REITER-Manufaktur einen Produktionslauf mit viel liebevoller Handarbeit. Sobald das REITER-Exklusivmarken-Label "Reiter Quality" in die fertigen Decken und Pölster eingenäht ist, gehen die Fairtrade-Produkte direkt in die Filialen. Geschulte REITER-Heimtextilien-Profis beraten österreichweit in 17 großen Fachgeschäften über das umfassende Fairtrade-Bettdecken- und Polstersortiment.

Hergestellt in Österreich

"Wir vertrauen darauf, dass unsere Kunden weiterhin ein immer höheres Bewusstsein für fair hergestellte Waren entwickeln. Aus diesem Grund haben wir unsere Produktion ausgeweitet", erklärt Peter Hildebrand. Das zeigen auch die Zahlen. Diese sind beim konzerninternen Großhandelsumsatz der BETTEN REITER-Manufaktur mit Produkten aus Fairtrade zertifizierter Baumwolle im letzten Geschäftsjahr zweistellig, nämlich um 14,6 Prozent gestiegen.

BETTEN REITER war nicht nur Vorreiter beim Thema "Fairtrade", sondern hat es ganz aktuell auch verstanden, eine 100 Prozent Vegan-zertifizierte Heimtextilien-Kollektion mit zugleich 100 Prozent zertifizierter Fairtrade-Baumwolle zu kombinieren und exklusiv in Österreich auf dem Markt einzuführen. "Ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Heimtextilien-Angebot lässt den Verbraucher selbst steuern, wie es mit der Umwelt weitergeht", zieht Peter Hildebrand das Resümee.

Über Fairtrade Fairtrade Österreich ist ein gemeinnütziger Verein und setzt sich seit 1993 für fairen Handel mit (Klein-)Bauernfamilien und Beschäftigten auf Plantagen in Afrika, Asien und Lateinamerika ein. Er vergibt in Österreich das Fairtrade-Siegel. Dieses steht für faire ökologische, ökonomische und soziale Standards. Die Vision von Fairtrade Österreich ist eine Welt, in der alle Bauernfamilien und Beschäftigten auf Plantagen ein sicheres und gutes Leben führen, ihr Potenzial ausschöpfen und über ihre Zukunft selbst bestimmen können. Die Zahl der Menschen und Institutionen, die sich für Fairtrade stark machen, und die Zahl der Produkte mit dem Fairtrade-Siegel steigen stetig an.

Über BETTEN REITER BETTEN REITER ist der österreichische Heimtextilien-Spezialist. Das Familienunternehmen ist seit 1953 die erste Adresse, wenn es um trendiges Wohnen und gesundes Schlafen geht.

Hauseigene Manufaktur

In der hauseigenen Steppwaren-Manufaktur in Oberösterreich werden Fairtrade-zertifizierte Decken und Pölster hergestellt. BETTEN REITER produziert jährlich in Leonding/Oberösterreich mehr als 130.000 Pölster und Bettdecken. Dabei wird seit 50 Jahren ein besonderer Schwerpunkt auf feinste Naturmaterialien wie Baumwolle, Schafwolle, Kamelhaar, Kaschmir und Wildseide gelegt. Die Förderung der Manufaktur steigert die Wertschöpfung in der Region und schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Etwa 25 Prozent aller verkauften Pölster und Decken stammen aus der Produktion in Leonding, der Rest aus der EU. BETTEN REITER ist der einzige Filialist in Europa, der Steppwaren aus 100 Prozent fair gehandelter Baumwolle selbst herstellt.

Der Erfolg von BETTEN REITER gründet sich auf drei Säulen, die das Unternehmen von der ersten Stunde an geprägt haben: Kundennähe mit persönlicher Beratung, Top-Qualität zu besten Preisen und eine Firmenphilosophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

DI Peter Hildebrand REITER Betten & Vorhänge GmbH Kornstraße 14, 4060 Leonding

