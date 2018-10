BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH: Bayerische Energieversorgung unterstützt Regionalsport in Willstätt

BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH,

Seit einem Jahr begleitet die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV Energie) aus München als Premiumsponsor die Fußballer des Bezirksligisten "VfR Willstätt 1923 e.V." aus dem badischen Ortenaukreis. Der Ortenaukreis ist der flächengrößte Landkreis in Baden-Württemberg und gehört zur Region Südlicher Oberrhein im Regierungsbezirk Freiburg. Der Dreijahresvertrag mit dem VfR Willstätt läuft bis zur Spielzeit 2019/2020.

Das Engagement der BEV Energie [1] beim VfR Willstätt umfasst folgende Hauptbereiche:

- Die BEV Energie ist auch für die nächsten zwei Spielzeiten im "Stadion im Rosengarten" mit zwei Werbebanden in den Maßen 2 x 6 Meter ganzjährig präsent.

- Auf rund 120 Poloshirts und Kapuzenjacken ("Hoodies"), die als Vereinskleidung fungieren und zwischen Spielen getragen werden, ist die BEV Energie im Brustbereich mit einem Logo zu sehen.

- Zudem ist das BEV Energie-Logo seitlich auf den Ärmeln der Spieler-Trikots der 1. Herrenmannschaft zu sehen.

- Außerdem ist der Energieversorger beim jährlichen Hallen-Fußballturnier des VfR Willstätt in der Hanauerland-Halle in Willstätt zusätzlich mit zwei 2 x 4 Meter großen Werbebannern zu sehen. Das nächste Hallenturnier findet vom 12. bis 14. Januar 2019 mit "großem Budenzauber" statt, wobei gut 3000 Besucher und 1200 Sportler aus 60 bis 80 Mannschaften erwartet werden.[2]

- Die BEV Energie spendet zudem zwei Spielbälle pro Saison, die im Rahmen einer Spende bei Heimspielen des VfR Willstätt übergeben werden.

- Außerdem ist die BEV Energie mit einer ganzseitigen Anzeige im Vereinsheft "VfR Magazin" zu jedem der 17 Heimspiele und beim Hallenturnier vertreten.

Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft beliefert mit ihren "BEV Energie"-Tarifen sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit Strom und Erdgas. Die attraktiven Tarife können über www.bev-energie.com oder auf Preisvergleichsportalen abgeschlossen werden.

Der VfR Willstätt profitiert nicht nur vom Sponsoring der BEV Energie, sondern auch von deren attraktiven Stromtarifen. Dazu sagt Frank Teufel, der Hauptkassierer des badischen Fußballvereins:

"Bereits seit August 2015 sind wir mit unserem Sportverein VfR Willstätt sehr zufriedene Kunden der BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft. Sowohl die Flutlichtanlage unseres Fußballplatzes als auch unser Vereinsheim werden schon seit drei Jahren über die BEV Energie mit Strom versorgt, also schon vor Beginn der Sponsoring-Partnerschaft. Seit dem Tarifwechsel hat sich unsere jährliche Stromrechnung bei gleichbleibenden Verbrauch um 25 Prozent reduziert. Dies entspricht einer jährlichen Ersparnis von gut 1800 Euro. Das ist sehr viel Geld für unseren Fußballverein."

Gesellschaftliches Engagement, wozu auch Sportsponsoring gehört, ist der BEV Energie ein wichtiges Anliegen. Derzeit beziehen sich die Aktivitäten allerdings primär auf den süddeutschen Raum, da die BEV Energie selber aus diesem Gebiet kommt. Im Fokus des Sponsorings liegen erfolgreiche aufstrebende lokale Vereine sowohl im Erwachsenensport als auch Jugendsport.

Nach dem unglücklichen Abstieg des VfR Willstätt aus der Landesliga Südbaden/ Baden-Württemberg in die Bezirksliga arbeitet der Fußballverein stark daran, den Aufstieg in die Landesliga in den nächsten Jahren wieder zu schaffen.[3] Dabei sollen zahlreiche Neuzugänge den Verein im 95. Jahr seines Bestehens unterstützen.[4] Der VfR Willstätt möchte jedoch seinem Konzept treu bleiben, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs fort- und weiterzubilden.

Prof. Dr. Stefan Nägele, Geschäftsführer der BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft, sagt hierzu: "Wir möchten uns als Sponsor nachhaltig beim VfR Willstätt engagieren. Wir sind vom Verein absolut überzeugt und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."

Stefan Hochwald, Vorstand des Vereins für Rasenspiele Willstätt 1923 e.V., erklärt: "In der 1. Mannschaft des VfR sind viele Spieler, die den Sprung aus der Jugend des VfR Willstätt in die Herren geschafft haben. Um das Niveau in der Jugendarbeit, aber auch bei den Herren auf lange Sicht halten und stetig ausbauen zu können, hilft das Engagement der BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft enorm. Wir werden in dieser Saison noch mehr in die Ausbildung der Spieler investieren und unseren Trainerstab erweitern. Vor allem junge Spieler benötigen spätestens nach zwei Jahren neue Trikots, da sie dann aus den alten herausgewachsen sind. Auch bei den Erwachsenen hält ein Fußballtrikot kaum länger als vier Jahre. Wir müssen also permanent unsere Ausstattung erneuern. Das kostet viel Geld und ist ein großer Aufwand."

Sonstige Sponsoringaktivitäten der BEV Energie

Die BEV Energie unterstützt im Bereich Sponsoring aktuell die folgenden süddeutschen Sportinstitutionen: Als Hauptsponsor unterstützt sie die Fußballschule Balakov GbR in Stuttgart [5] vom gleichnamigen langjährigen VfB Stuttgart-Star und bulgarischen Nationalspieler Krassimir Balakov. Seit der Gründung im November 2017 konnten rund 1200 Kinder ihre fußballerischen Fähig- und Fertigkeiten in der Schule erweitern. Ebenfalls unterstützt die BEV Energie als Hauptsponsor die MFS Münchner Fußball Schule. Hier lernen 7000 Kinder und Jugendliche in unterschiedlichsten Formaten Fußballspielen: in Feriencamps, wöchentliche Kursen, im Leistungsfußball oder dem Bereich Rent-a-Trainer.[6] Die BEV Energie sponsert als Hauptsponsor zudem den Tennisclub TC Blau-Weiß Oberweier e.V., und zwar dort die Spieler in der 2. Bundesliga Süd.[7] Ebenfalls als Hauptsponsor ist die BEV Energie bei den Juniorenfußballern des VfL Pfullingen 1862 e. V. aktiv.[8] Als Hauptsponsor fördert die BEV Energie zudem seit August 2017 den erfolgreichen Zweitligisten SSC Karlsruhe Volleyball des SSC Karlsruhe e.V. [9]. Das Engagement bei den Handballern und Handballerinnen des TSV Vaterstetten e.V. besteht seit Juli 2018. [10] Ein weiteres Sponsoring-Projekt ist der Südbadischer Volleyball-Verband e.V., einem von zwei Verbänden beim "ARGE BaWü ? Badische Volleyball-Verbände", wo die BEV Energie sich beim Beachvolleyball BaWü engagiert.[11] [12]

Weitere Hintergründe Der Verein für Rasenspiele Willstätt 1923 e.V. ist ein Sportverein im Ortenau-Kreis, gelegen zwischen den badischen Städten Offenburg und Kehl. Der VfR Willstätt hat 400 Mitglieder. Die zentrale Spielstätte der Fußballer ist das "Stadion im Rosengarten". Der Sportverein wurde 1923 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, junge wie erwachsene Amateursportler in ihrer Fertigkeit, Fußball zu spielen, maximal zu fördern. [13]

Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH [BEV Energie] ist ein Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in München sowie Standorten in Offenburg, Leipzig und Dresden. Die BEV Energie beliefert Haushalte mit Strom und Erdgas und gehört zu den erfolgreichsten privaten Energieversorgern in Deutschland. Die Tarife können über www.bev-energie.com oder über Preisvergleichsportale abgeschlossen werden. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. In einer im Juli 2018 erschienenen Studie des bekannten Erfurter Forschungsinstituts INSA-CONSULERE sagten 91 Prozent aller befragten Kunden der BEV Energie, dass sie "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit dem Leistungsangebot des Münchner Energieversorgers seien. Untersucht worden war die Kundenzufriedenheit hinsichtlich der Tarifangebote, des Wechselprozesses und des Kundenservice. [14]

Einzelnachweise

1. https://www.bev-energie.com/

2. https://www.vfr-willstaett.de/index.php/8-news/392-12-14-januar-hallenturnier-des-vfr-willstaett

3. https://www.bo.de/sport/lokalsport/vfr-willstaett-steht-vor-einem-grossem-umbruch

4. https://www.vfr-willstaett.de/index.php/herren/416-vfr-willstaett-startet-in-die-neue-bezirksliga-saison

5. https://www.gea.de/sport/fussball-in-der-region_artikel,-tsg-reutlingen-kooperiert-mit-balakov-_arid,6046762.html

6. https://www.muenchner-fussball-schule.de/

7. http://www.tc-oberweier.de/mannschaften/bundesliga/

8. http://www.vfl-info.de/index.php/aktuell/news-junioren

9. http://www.volleyball-karlsruhe.de/news/

10. https://www.handball-vaterstetten.de/news

11. https://www.volleyball-baden.de/cms/home/verbaende/suedbaden/vorstand.xhtml

12. https://www.volleyball-baden.de/cms/home/beach.xhtml

13. https://www.bo.de/lokales/kehl/vfr-willstaett-feierte-95-jaehriges-bestehen-mit-sportfest

14. https://www.presseportal.ch/de/pm/100065342/100818534

Kontakt: BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH, Unternehmenskommunikation Standorte München, Leipzig. E-Mail: presse@bev-energie.com. Telefon: 089 / 4120 9946 33. Ende der PressemitteilungZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/bev/730209.html Bildunterschrift: Die Mannschaft des VfR Willstätt - unterstützt durch die BEV Energie Emittent/Herausgeber: BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH Schlagwort(e): Energie

24.10.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

730209 24.10.2018