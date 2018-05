Bewusstsein schaffen - DEIN MÜNCHEN stellt Bildungsprojekt vor

München - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - In München leben 30.000 Kinder in Armut - Tendenz steigend - DEIN MÜNCHEN e.V. bietet einzigartiges Bildungs- und Integrationsprogramm für benachteiligte Kinder: NO LIMITS! ...

- In München leben 30.000 Kinder in Armut - Tendenz steigend - DEIN MÜNCHEN e.V. bietet einzigartiges Bildungs- und Integrationsprogramm für benachteiligte Kinder: NO LIMITS! - Aufnahmegespräche für 5. Staffel laufen

Am Montag, 14.05.2018 fand zum vierten Mal die Abschlussveranstaltung des von DEIN MÜNCHEN initiierten Bildungsprojekts NO LIMITS! statt. In der Freiheizhalle an der Donnersberger Brücke präsentierten die Jugendlichen das Projekt und Ihre Erfolge gemischt mit einem bunten Bühnenprogramm zum Thema "Über das Puzzle des Lebens und was geschah, als ich begann, mein Leben in die Hand zu nehmen". Moderiert wurde der Abend von Joachim Franz - Moderator, Sportler, Autor und Bundesverdienstkreuzträger, weitere Bühnengäste waren der vielfach ausgezeichnete Kabarettist und DEIN MÜNCHEN Botschafter Max Uthoff, sowie der Keynote-Speaker Marc Gassert, der blonde Shaolin und Yacine Coco, die Gründerin von TalentRocket auf. Die von dem britischen Künstler Adam Stubley gestalteten und von der Tollwood GmbH zur Verfügung gestellten Art- Work-Installation des Wortes MUT unterstrichen das Thema des Abend und gaben der Halle noch eine besondere Atmosphäre. Teilgenommen haben über 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Sport.

In München leben mehr als 30.000 Kinder in Armut - Tendenz steigend. Sie leben in einer sozial schwierigen Umgebung, in der Eltern und Umfeld häufig keine Unterstützung in schulischer und persönlicher Entwicklung geben können. Als gemeinnütziger Verein setzt DEIN MÜNCHEN auf die nachhaltige und unbürokratische Unterstützung dieser Kinder und Jugendlichen und ermöglicht erfolgreich den kostenlosen Zugang zu Bildung, Kultur und Sport. Es geht um Teilhabe und Partizipation am sozialen Leben unserer Stadt - ganz nach dem Motto: Bildung ändert alles! Kultur verbindet! und Sport macht stark! Das 2-teilige Bildungsprojekt NO LIMITS! richtet sich an Mittelschüler zwischen 13 und 17 Jahren und setzt da an, wo Schule, Elternhaus, städtische und staatliche Institutionen ihre Grenzen erreichen. Der Verein startete das Programm erstmals im Schuljahr 2014/2015. Seitdem wurden 180 Jugendliche erfolgreich dabei unterstützt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Mara Bertling, Gründerin von DEIN MÜNCHEN:" Wir hoffen, dass wir durch diesen Abend noch zahlreiche Unterstützer und Spender gefunden haben bzw. finden werden, damit von unseren Angeboten noch viel mehr Kinder in München profitieren können."

Über DEIN MÜNCHEN:

DEIN MÜNCHEN ist ein gemeinnütziger Verein, der in den letzten Jahren bereits über 5000 Münchner Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen mit mehr als 210 Projekten aus den Bereichen Bildung, Kultur & Sport unterstützt. Allein 2017 konnten 682 Kinder von den Angeboten profitieren und sich auf diese Weise positiv weiterentwickeln. Das Ziel von DEIN MÜNCHEN ist es, benachteiligte junge Menschen zu integrieren und sie nachhaltig am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu beteiligen. Weitere Informationen unter www.dein-muenchen.org

