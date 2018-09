Bezirksverwaltung von Brentwood ist mit der UniPrint/Azure Cloud Printing-Lösung der Zeit voraus

UniPrint.net gab heute die erfolgreiche Bereitstellung einer sicheren Cloud Printing-Lösung beim Brentwood Borough Council in Essex, Großbritannien, bekannt.

„Wir wollten eine sehr einfache Bereitstellung der Desktops der Mitarbeiter schaffen, egal wo sie sich gerade befinden, ob im Café, zuhause oder in einer unserer Einrichtungen“, sagte Tim Huggins, ICT-Manager beim Brentwood Borough Council.

Dies stellte eine Vielzahl von Herausforderungen dar, aber eine der größten war das Drucken.

„Wir haben uns an unseren bisherigen Anbieter gewandt“, sagte Huggins. „Aber es wurde sehr schnell klar, dass er keine Lösung hatte, und wir waren mit unseren Konzepten und dem, was wir tun wollten, einfach der Zeit voraus.“

Für seine zukunftsweisende Strategie brauchte der Council nur einen Lösungsanbieter, der das liefern konnte, was er brauchte. Als man dann UniPrint gefunden hatten, wurde schnell klar, dass das die richtige Lösung war.

Die UniPrint Infinity-Lösung stellt alle Drucker, Treiber, Geräte und Benutzer in einer zentralen Verwaltungskonsole zusammen und bietet Administratoren leistungsstarke Tools zur schnellen und einfachen Verwaltung ihrer Druckinfrastruktur. Darüber hinaus bietet UniPrint im Zeitalter allgegenwärtiger Datenschutzverletzungen und Ransomware-Angriffe zusätzliche Dokumentensicherheit und Verschlüsselung, um zu verhindern, dass Druckdaten in die falschen Hände geraten. Cole Brace, der Business Application Analyst des Council, fasste in wenigen Worten zusammen, wie UniPrint Infinity die Arbeitsweise der Verwaltung verändert hat:

„Die Zusammenarbeit mit UniPrint bedeutet, dass mehr Mitarbeiter vor Ort oder von zu Hause aus arbeiten können. Wir brauchten etwas, das zu unserer neuen Arbeitsweise passt, die agil und flexibel sein sollte. UniPrint war der einzige Anbieter, den wir gefunden haben, der eine echte Lösung hatte, und Leute, die verstanden, worum es uns ging.“

Steven Jones, Regional Director für UniPrint.net EMEA/APJ, erläuterte, dass der Anwendungsfall des Council genau die Workflow-Herausforderungen darstellt, bei denen UniPrint seinen Kunden Lösungen bieten will:

„Die Vision von Brentwood veranschaulicht die Herausforderung, das Drucken in der Cloud zu implementieren. Bei UniPrint sind wir stolz darauf, ein echter Pionier und Marktführer bei der Umsetzung von Cloud-Strategien für unsere Kunden auf eben diesem Gebiet zu sein.“

Die Fallstudie des Brentwood Borough Council können Sie hier nachlesen.

Über UniPrint.net

UniPrint.net begann als einfache, aber effektive PDF-basierte Universal Printer Driver (UPD)-Plattform und hat sich zu einer vielseitigen Lösung entwickelt, die die Zuverlässigkeit des Druckens in serverbasierten, Cloud- und Serverless-Umgebungen optimiert und verbessert. Die Software optimiert die Druckfunktionalität, minimiert die Druckerverwaltung, reduziert den Bandbreitenverbrauch und ermöglicht den Druck von überall und jederzeit von jedem Gerät aus.

ePRINTit-Technologie ermöglicht es Verbrauchern, sicher von ihren privaten PCs oder mobilen Geräten aus zu drucken und Aufträge sofort an einen öffentlichen Druckstandort von ePRINTit freizugeben. ePRINTit bietet auch viele Optionen für Bildungseinrichtungen und Gastgewerbe, mit branchenspezifischen Lösungen, die Mitarbeitern, Studenten und sogar Hotelgästen den bestmöglichen, sicheren und effizienten Zugang zum Drucken ermöglichen.

Zusammen bieten UniPrint und ePRINTit eine sichere End-to-End-Drucklösung für jedermann in jeder Umgebung.

