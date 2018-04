Bildungsministerin will Digitalpakt nächstes Jahr

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) setzt darauf, das gemeinsame Programm von Bund und Ländern zur digitalen Bildung in den Schulen möglichst rasch zu starten.

Sie hoffe, dass es "bis spätestens Ende des Jahres" die für den Digitalpakt erforderlich Grundgesetzänderung gebe, sagte die Ministerin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Dann wird hoffentlich schnell die nötige Bund-Länder-Vereinbarung geschlossen, damit wir so schnell wie möglich im Jahr 2019 starten können", fügte sie hinzu.

Der Bund will dann für schnelleres Internet in den Schulen sorgen, die Länder sollen die Lehrer fortbilden. An fehlenden Geräten werde das Projekt nicht scheitern, erklärte Karliczek. "97 Prozent der Jugendlichen haben ein Tablet oder ein Smartphone. Wer sich das nicht leisten kann, für den wird es Unterstützung geben", sagte sie, verwies aber auch auf die Zuständigkeit der Länder in dieser Frage. "Ich bin sicher, da werden die Kultusminister der Länder einen guten Weg finden", sagte sie.

