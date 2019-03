Billy O’Riordan wird bei Brightcove Senior Vice President für den Bereich International Sales

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der führende Anbieter von Cloud-Services für Video, gab heute die Ernennung von Billy O'Riordan zum Senior Vice President für den Bereich International Sales bekannt. O’Riordan wird von London aus agieren. Er wird die Vertriebsorganisationen in Australien, Südostasien sowie in der Region EMEA leiten und an den Chief Revenue Officer berichten.

„Brightcove ist im Bereich Online-Video unbestrittener Marktführer. Es gibt kein Unternehmen, das besser positioniert ist, um Kunden bei der effizienten Nutzung des Mediums Video zu unterstützen“, so O’Riordan. „Ich freue mich sehr, dass ich künftig dem internationalen Vertriebsteam von Brightcove angehören werde und die Herausforderung annehmen kann, unsere globale Präsenz zu erweitern und gleichzeitig das Unternehmen dabei zu unterstützen, herausragendes Wachstum zu erzielen. Ebenso freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der ganzen Welt, um ihnen herausragende Nutzungsmöglichkeiten für Videos anzubieten, die ihren Unternehmen zum Erfolg verhelfen.“

Über Billy O’Riordan

Vor seiner Tätigkeit bei Brightcove war O’Riordan bei CA Technologies als General Manager des Bereichs Global Services tätig, der über ein Budget von 300 Mio. US-Dollar verfügt und Teams in 80 Ländern beschäftigt. In dieser Funktion leitete er die Umgestaltung der Serviceleistungen des Unternehmens und entwickelte ein neues Markteinführungsmodell, wozu auch der Aufbau eines dedizierten Vertriebsteams zählte. Zudem modernisierte er die Geschäftstätigkeit, die sich mittlerweile zu 100% auf SAAS konzentriert.

Vor seiner Tätigkeit bei CA Technologies war O'Riordan Senior Vice President des Bereichs Global Services von AppDynamics, einem Anbieter von marktführender Software für das Application Performance Management. Er gehörte dem Managementteam an, das das Einhorn-Startup 2017 für 3,7 Milliarden Dollar an Cisco Systems verkaufte. O'Riordan bekleidete verschiedene Führungspositionen im regionalen und globalen Vertrieb großer IT-Unternehmen wie etwa BMC Software, Sun MicroSystems und IBM. O'Riordan, der in den USA, in Dubai, Singapur und Hongkong gelebt und gearbeitet hat, bringt in das Unternehmen umfangreiche internationale Erfahrung ein. Er verfügt zudem über das nötige Wissen darüber, wie das Wachstum und der Wandel der Geschäftstätigkeit vorangetrieben werden können, wenn die Teams und Kunden räumlich auf mehrere Standorte aufgeteilt sind.

Über Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) ist der führende Anbieter von leistungsstarken Cloud-Lösungen zur Koordinierung, Bereitstellung und Monetarisierung von Videoinhalten auf Displays aller Art. Das Unternehmen leistet seit seiner Gründung im Jahr 2004 Pionierarbeit im Bereich Online-Video. Die preisgekrönte Technologie, die unübertroffenen Serviceleistungen, das umfangreiche Partner-Ökosystem und die bewährte globale Präsenz von Brightcove haben schon Tausende Unternehmen in über 70 Ländern dabei unterstützt, mithilfe von Videoinhalten bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

