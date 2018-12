Biom'up: Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR ab

Biom'up, FR0013284080

Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR ab

Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zu Gunsten bestimmter Anleger

Saint-Priest, Frankreich, 06. Dezember 2018, 8:00 Uhr (Paris MEZ) - Biom'up (das "Unternehmen"), ein Spezialist für das Management von bei Operationen auftretenden Blutungen (chirurgische Hämostase), gibt den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien ohne Bezugsrecht zu Gunsten bestimmter Anleger bekannt ("Angebot"). Das Unternehmen gab insgesamt 1.597.332 neue Aktien zu einem Preis von 4,80 EUR je Aktie aus. Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von etwa 2,1% auf den Schlusskurs vom 05. Dezember 2018 (4,90 EUR pro Aktie). Das Angebot entspricht 12,61% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft.

Der aus dem Privatplatzierung erzielte Nettoerlös ermöglicht es dem Unternehmen, die klinische Entwicklung von HEMOBLASTTM Bellows in den Bereichen Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik), Knieoperationen und Wirbelsäulenchirurgie fortzusetzen und auszubauen, die laufenden Ausgaben für den Bau der neuen Produktionsanlage in der Nähe des bestehenden Standortes, sowie die laufenden Bemühungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von HEMOBLAST Bellows in den USA und Europa (Einsatz von Außendienstmitarbeitern, Ausbau der Marketingaktivitäten sowie Schulungen von Ärzten) und den normalen Geschäftsberieb des Unternehmens zu finanzieren.

Etienne Binant, Chief Executive Officer von Biom'up, kommentierte: "Ich möchte mich bei allen Investoren, die zum Erfolg dieser Kapitalerhöhung beigetragen haben, herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt Arbevel und Athyrium, die wieder einmal ihr Vertrauen in unser Unternehmen untermauern. Die erfolgreiche Umsetzung einer solchen Transaktion in einem schwierigen Finanzmarktumfeld unterstreicht die Zuversicht unserer Investoren in unsere Positionierung und unser Geschäftsmodell. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden unsere Cash-Position stärken und es uns ermöglichen, die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung von HEMOBLAST Bellows sowie die Entwicklung der damit verbundenen Produktionsmittel weiter fortzusetzen."

Struktur der Platzierung Die neuen Aktien (die "neuen Aktien"), die im Zusammenhang mit dieser Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zugunsten bestimmter Anlegerkategorien angeboten wurden, wurden im Rahmen des fünften Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 5. Juni 2018 gemäß Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuches (die "Kapitalerhöhung") angeboten.

Zu den Anlegerkategorien gehören insbesondere ein oder mehrere Unternehmen oder französische oder ausländische Investmentfonds, die regelmäßig oder in den 36 Monaten vor dieser Emission mehr als 1 Mio. EUR in die Sektoren Life Sciences oder Gesundheitstechnologien investieren investiert haben.

Die Transaktion wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens am 5. Dezember 2018 nach Bevollmächtigung durch das Biom'up Board of Directors durchgeführt. Der Preis für die Zeichnung der neuen Aktien wurde auf 4,80 EUR je Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 2% auf den Schlusskurs vom 5. Dezember 2018 (4,90 EUR je Aktie). Der Angebotspreis erfüllt die Bedingungen des fünften Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 5. Juni 2018 sowie die Bestimmungen des Artikels L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs.

Nach den Investitionen im Rahmen der Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Millionen EUR durch Financière Arbevel, im Auftrag der von der Investmentgesellschaft verwalteten OGAWs (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) und Investmentmandate, und 5 Millionen EUR durch Athyrium Capital Management LP, dem Fondsmanager des Aktionärs-Investmentfonds des Unternehmens, stellt sich die Aktionärsstruktur der Biom'up SA wie folgt dar:

Auf nicht verwässerter basis Auf vollständig verwässerter Basis * Aktionäre Vor der Kapitalerhöhung Nach der Kapitalerhöhung Vor der Kapitalerhöhung Nach der Kapitalerhöhung Aktien % des Kapitals und Stimmrechter Aktien % des Kapitals und Stimmrechter Aktien % des Kapitals und Stimmrechter Aktien % des Kapitals und Stimmrechter Concert Bpifrance 3.115.548 24,59% 3.115.548 21,83% 3.115.548 22,12% 3.115.548 19,73% incl. Bpifrance Participations 1.967.006 15,52% 1.967.006 13,78% 1.967.006 13,97% 1.967.006 12,46% incl. Bpifrance Investissement (InnoBio) 1.148.542 9,06% 1.148.542 8,05% 1.148.542 8,16% 1.148.542 7,27% Gimv 1.206.272 9,52% 1.206.272 8,45% 1.206.272 8,57% 1.206.272 7,64% Lundbeckfond Ventures 1.043.687 8,24% 1.043.687 7,31% 1.043.687 7,41% 1.043.687 6,61% Sham Innovation Santé 587.661 4,64% 587.661 4,12% 587.661 4,17% 587.661 3,72% Zwischensumme Alt-Aktionäre Finanzinstitute ** 5.953.168 46,98% 5.953.168 41,72% 5.953.168 42,27% 5.953.168 37,70% Zwischensumme Alt-Aktionäre (divers) 1.161.703 9,17% 1.161.703 8,14% 1.161.703 8,25% 1.161.703 7,36% Financière Arbevel 846.089 6,68% 1.262.755 8,85% 846.089 6,01% 1.262.755 8,00% Invesco 691.429 5,46% 691.429 4,85% 691.429 4,91% 691.429 4,38% Athyrium 181.818 1,43% 1.223.484 8,57% 481.818 3,42% 1.223.484 9,65% Zwischensumme andere Finanzinstitute 1.719.336 13,57% 3.177 668 22,27% 2.019.336 14,34% 3.477.668 22,02% Zwischensumme Gründer und leitende Angestellte 390.174 3,08% 390.174 2,73% 648.065 4,60% 648.065 4,10% Zwischensummer Aktionäre (divers) 106.334 0,84% 106.334 0,75% 179.444 1,27% 179.444 1,14% Streubesitz 3.341.346 26,37% 3.480.346 24,39% 3.341.346 23,73% 3.480.346 22,04% Inkl. eigene Aktien 14.783 0,12% 14.783 0,10% 14.783 0,10% 14.783 0,09% Kreos 0 0,00% 0 0,00% 147.320 1,05% 257.812 1,63% Bezugsrechte der Gründer (BSPCE) 0 0,00% 0 0,00% 30.052 0,21% 30.052 0,19% Aktienoptionen und Mitarbeiterbeteiligungen (AGA) 0 0,00% 0 0,00% 138.675 0,98% 138.675 0,88% Optionsscheine (BSA) 0 0,00% 0 0,00% 45.000 0,32% 45.000 0,28% Aktienoptionen 0 0,00% 0 0,00% 418.705 2,97% 418.705 2,65% Zwischensumme weitere verwässernde Instrumente 0 0,00% 0 0,00% 632.432 4,49% 632.432 4,01% GESAMT 12.672.061 100,00% 14.269.393 100% 14,082,814 100,00% 15.790.638 100,00%

* Wenn alle BSA-Optionsscheine, BSPCE-Optionsscheine und ausstehenden Aktienoptionen ausgeübt werden und alle AGA zum Zeitpunkt der vorliegenden Pressemitteilung voll ausgenutzt sind, einschließlich der BSA-Optionsscheine aus der ersten Tranche des im März 2018 mit Athyrium Capital Management LP abgeschlossenen Anleihefinanzierungsvertrags, der ab dem 1. Januar 2019 zu einer Ausgabe von maximal 300.000 neuer Aktien der Gesellschaft führen könnte. ** Einschließlich der Aktien, die nicht der Lock-Up-Verpflichtung unterliegen, die im Rahmen des Börsengangs der Gesellschaft vereinbart wurde und bis zum 31. Dezember 2018 gültig ist.

Bei den neuen Aktien, deren Zulassung zum Handel am geregelten Markt der Euronext Paris beantragt wurde, handelt es sich um Stammaktien der Gesellschaft, die vollständig gezeichnet und voll eingezahlt sind, und für Aktionäre vorbehalten sind, die die oben genannten Merkmale erfüllen. Diese Aktien waren Gegenstand eines Platzierungsangebots, bestehend aus (i) einem "Bookbuilding"-Verfahren im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") im Rahmen der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 3.2 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (in der geänderten Fassung) und (ii) einer Privatplatzierung außerhalb des EWR gemäß der Gesetzgebung der jeweiligen Länder und insbesondere außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (U.S. Securities Act of 1933) in der geänderten Fassung (das "Wertpapiergesetz") und in den Vereinigten Staaten aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes für qualifizierte institutionelle Käufer ("Qualified Institutional Buyers", QIBs) gemäß Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes.

Gemäß Artikel 211-3 und 212-5 der allgemeinen Regeln der französischen Börsenaufsicht AMF ("Autorité des Marchés Financiers") erfordert weder das Angebot noch die Zulassung der neuen Aktien zum Handel das Erstellen eines Prospektes, der durch die AMF abgezeichnet werden muss.

Die Abrechnung der neuen Aktien sowie deren Zulassung zum geregelten Markt der Euronext Paris ist für den 10. Dezember 2018 vorgesehen.

Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte durch Bryan Garnier & Co als Platzierungsagent.

Bezugsrechte Gemäß Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs wurde die Ausgabe der neuen Aktien ohne Vorzugszeichnungsrecht zugunsten bestimmter Anlegerkategorien vorgenommen.

In diesem Zusammenhang haben die Aktionäre der Gesellschaft im Rahmen der Hauptversammlung vom 5. Juni 2018 (fünfter Beschluss) beschlossen, auf ihre Bezugsrechte zugunsten von Anlegern zu verzichten, die die oben genannten Merkmale erfüllen.

Registrierungsdokument und Halbjahresfinanzbericht Ausführliche Informationen zu Biom'up, insbesondere zu den Geschäftstätigkeiten, Finanzergebnissen und dem Ausblick des Unternehmens sowie den entsprechenden Risikofaktoren, sind in dem Registrierungsdokument des Unternehmens für 2017, das am 28. Mai 2018 bei der französischen Börsenaufsicht AMF ("Autorité des Marchés Financiers") eingereicht wurde (Nr. R.18-043), sowie im Halbjahresfinanzbericht für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2018 zu finden. Das Registrierungsdokument (in französischer Sprache) und der Halbjahresbericht stehen zusammen mit weiteren Pflichtveröffentlichungen und allen Pressemitteilungen auf der Website des Unternehmens (www.biomup.com) zur Verfügung.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Kontakte

Biom'up Chief Financial Officer Jean-Yves Quentelinvestisseurs@biomup.com +33 4 86 57 36 10 MC Services AG Internationale Investor und Public Relations Anne Henneckeanne.hennecke@mc-services.eu +49 211 529 252 22

Über HEMOBLAST HEMOBLASTTM Bellows ist ein hämostatisches Produkt zur Kontrolle von Blutungen bei einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen wie unter anderem in der Herz-, der Allgemein- und der orthopädischen Chirurgie. In den USA hat Biom'up erfolgreich eine klinische Studie an 412 Patienten, die sich orthopädischen Eingriffen (untere Extremitäten) oder Eingriffen am Herz/Thorax sowie Abdominalbereich unterzogen, durchgeführt. Die Studie erreichte alle primären und sekundären Endpunkte. Angesichts der überragenden vorläufigen Ergebnisse (93% Wirksamkeit nach 6 Minuten gegenüber 74% im Kontrollarm) empfahl das unabhängige Datenkontrollkommitee (Independent Data Monitoring Committee, IDMC) einstimmig, die Studie nach einer Zwischenanalyse der Daten abzuschließen. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, den Antrag auf Marktzulassung (Premarket Approval, PMA) bei den Aufsichtsbehörden bereits im Juni 2017 vorzeitig einzureichen.

Nach der vorzeitigen Zulassung von HEMOBLAST Bellows durch die FDA im Dezember 2017, sieben Monate früher als erwartet, konzentriert Biom'up seine Aktivitäten vorrangig auf industrielle und kommerzielle Aspekte sowie die Rekrutierung eines US-amerikanischen Vertriebs- und Marketingteams, um die geplante kommerzielle Einführung unseres wichtigsten Produktes in den USA vorzubereiten.

Am 12. Juli 2018 erhielt Biom'ups HEMOBLAST Bellows Applikator für laparoskopische Anwendungen die CE-Zertifizierung. Er wird für die Abgabe von HEMOBLAST Bellows-Pulver in minimalinvasiven Verfahren eingesetzt. Dies eröffnete dem Unternehmen Zugang zu einem neuen Marktsegment mit jährlich etwa 500.000 Operationen in Europa. Darüber hinaus reichte das Unternehmen am 2. Juli 2018 ergänzende Unterlagen zum bereits bewilligten Antrag auf Marktzulassung (PMA) ein, um HEMOBLAST Bellows in den USA für alle laparoskopischen chirurgischen Eingriffe zuzulassen.

Über Biom'up Biom'up, ein im Jahr 2005 gegründetes Unternehmen mit Sitz im Lyoner Vorort Saint-Priest (Frankreich), entwickelt Hämostaseprodukte auf Basis patentierter Biopolymere. Sie sollen chirurgische Eingriffe in zahlreichen Fachgebieten (Wirbelsäule, Herz-Thorax, Allgemeinmedizin, Orthopädie, plastische Chirurgie) vereinfachen und Patienten eine bessere Lebensqualität ermöglichen.

Seit seiner Gründung wird Biom'up von prominenten europäischen Investoren, darunter Bpifrance, Innobio, Gimv, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM und ACG, unterstützt. Darüber hinaus hat auch das Management von Biom'up bisher EUR 2 Mio. in Aktien des Unternehmens investiert. Im Oktober 2017 hat Biom'up seinen Börsengang an der Euronext Paris erfolgreichen abgeschlossen und dabei einen Emissionserlös von EUR 42,5 Mio. erzielt. Im Februar 2018 folgte eine Kapitalerhöhung, aus der dem Unternehmen EUR 16 Mio. zuflossen, und im März 2018 eine Anleihefinanzierungsvereinbarung in Höhe von EUR 25 Mio. mit dem amerikanischen Innovationsfonds Athyrium Opportunities III Acquisition LP, ein auf innovative Unternehmen im Gesundheitssektor spezialisierter US-Fond.

Biom'up 8, allée Irène Joliot Curie 69800 Saint-Priest

Frankreich Telefon: +33 (0)4 86 57 36 10 Fax: +33 (0)4 37 69 00 84 E-Mail: contact@biomup.com Internet: www.biomup.com ISIN: FR0013284080 WKN: A2H5VA Börsen: Freiverkehr in Berlin; London, Paris

