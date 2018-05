Biotest AG: Wirksamkeit und Sicherheit von Cytotect CP an Patienten nach Stammzelltransplantation gezeigt

Biotest AG, DE0005227235

Biotest AG: Wirksamkeit und Sicherheit von Cytotect(R) CP an Patienten nach

Stammzelltransplantation gezeigt

23.05.2018

Wirksamkeit und Sicherheit von Cytotect(R) CP an Patienten nach

Stammzelltransplantation gezeigt

- 78% der schwierig zu behandelnden Patienten haben auf Cytotect(R) CP

angesprochen

- Bei 70% der Patienten konnte die CMV-Infektion bis unter die

Nachweisgrenze reduziert werden

- Gute Verträglichkeit bestätigt

Dreieich, 23. Mai 2018. Die Infektion mit dem Cytomegalievirus (CMV) ist

eine häufige Komplikation, die bei Patienten nach einer hämatopoetischen

(blutbildenden) Stammzelltransplantation (HSCT) zu einer beachtlichen

Infektionszahl und zu Todesfällen führt. In Europa werden jährlich etwa

40.000 HSCTs durchgeführt, am häufigsten zur Behandlung bestimmter Arten von

Blutkrebs, beispielsweise dem Myelom oder der Leukämie.

Cytotect(R) CP ist ein CMV-spezifisches Hyperimmunglobulin der Firma

Biotest. Eine vor Kurzem veröffentlichte retrospektive Datenerhebung aus

Frankreich hebt die Vorzüge von Cytotect(R) CP bei der Behandlung von CMV

bei HSCT-Patienten hervor [1]. Es handelt sich dabei um die erste Studie, in

der die Wirksamkeit und Sicherheit von Cytotect(R) CP an Patienten mit

CMV-Infektion im Falle eines Versagens der antiviralen Therapie oder einer

antiviralen Resistenz im Anschluss an die HSCT von einem genetisch

unterschiedlichen (allogenen) Spender untersucht wurde. Fast 50 % aller

Stammzelltransplantationen werden im allogenen Setting durchgeführt. In

Frankreich ist die Verabreichung von Cytotect(R) CP nur an namentlich

erfassten Patienten als letzteBehandlungsmöglichkeit zulässig.

Die Studie war als retrospektive Datenanalyse konzipiert und umfasste 23

allogene HSCT-Patienten aus acht französischen Transplantationszentren.

Hochrisikopatienten wurden nach dem Versagen der antiviralen Medikamente mit

Cytotect(R) CP behandelt. Bei diesen Patienten wurden im Zusammenhang mit

der Verabreichung des CMV-spezifischen Hyperimmunglobulins keine

signifikanten unerwünschten Nebenwirkungen festgestellt. Die allgemeine

Ansprechrate der Patienten betrug insgesamt 78%. Insbesondere konnte bei

16/23 Patienten, d. h. in 70% aller Fälle, die CMV-Infektion im Blut

eliminiert werden, was angesichts des vorherigen Versagens alternativer

Behandlungsansätze bei diesen Patienten ein hervorragendes Ergebnis ist.

Die Autoren der Studie empfehlen, dass Cytotect(R) CP nicht nur als

letztmögliche Therapie, sondern auch zur CMV-Prophylaxe nach HSCT in

Erwägung gezogen werden sollte. Der medizinische Bedarf ist dort weiterhin

hoch. Cytotect(R) CP ist in mehr als 15 Ländern zur Vorbeugung einer

CMV-Infektion bei Patienten unter immunsuppressiver Behandlung (Behandlung

zur Unterdrückung des Immunsystems), insbesondere bei

Transplantat-Empfängern, zugelassen.

Cytotect(R) CP wird in einigen Ländern auch unter dem Markennamen

Megalotect(R)

vertrieben. Biotest ist derzeit dabei, in weiteren Märkten die Zulassung von

Cytotect(R) CP zu beantragen.

[1] Alsuliman et al. "Cytotect(R) CP as salvage therapy in patients with CMV

infection following allogeneic hematopoietic cell transplantation: a

multicenter retrospective study". Bone Marrow Transplant (2018)

Über Cytotect(R) CP

Cytotect(R) CP ist ein Cytomegalievirus (CMV)-spezifisches

Hyperimmunglobulin-Präparat mit einem hohen Antikörper-Titer gegen CMV. Das

Produkt ist zur Vorbeugung einer Cytomegalie-Virus-Infektion bei Patienten

unter immunsuppressiver Behandlung (Behandlung zur Unterdrückung des

Immunsystems), insbesondere bei Transplantat-Empfängern, zugelassen.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen

Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und

klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich

Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,

Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest

entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,

die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei

Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz

kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter

anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes

(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit

mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX

der Deutschen Börse gelistet.

