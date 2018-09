BIRKENSTOCK holt sich den Silbernen Delphin in der Kategorie Webisodes bei den Cannes Corporate TV & Media Awards 2018

Neustadt (Wied)/Cannes - Filmreihe "Birkenstories" setzt sich gegen starke internationale Konkurrenz durch // Über 1.000 Einreichungen aus der ganzen Welt in 42 Kategorien bei renommiertem Festival für Wirtschaftsfilme Große Freude bei den Machern der "Birkenstories": Die Filmreihe, die Birkenstock-Träger ...

Neustadt (Wied)/Cannes - Filmreihe "Birkenstories" setzt sich gegen starke internationale Konkurrenz durch // Über 1.000 Einreichungen aus der ganzen Welt in 42 Kategorien bei renommiertem Festival für Wirtschaftsfilme

Große Freude bei den Machern der "Birkenstories": Die Filmreihe, die Birkenstock-Träger aus der der ganzen Welt porträtiert, wurde bei den diesjährigen Cannes Corporate TV & Media Awards mit einem Silbernen Delphin in der Kategorie Corporate Online Medien/Webisodes bedacht. Die Kundenporträts, die im Magazin-Bereich des Online-Shops (https://www.birkenstock.com/de/magazine/) und in den unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen zu sehen sind, werden inhouse unter der Verantwortung von Armin Block und Felix Hörnke produziert - mit überschaubarem Budget, aber dafür umso größerer Hingabe. Die Episoden geben Einblick in das Leben, Denken und Fühlen von Birkenstock-Liebhabern. Produkt und Marke spielen in den Produktionen eine Nebenrolle und treten nur beiläufig in Erscheinung. So war es neben der Auswahl der Charaktere und Plots vor allem auch die nicht-kommerzielle Aufmachung, die die Jury-Mitglieder begeisterte.

Dass Cannes eines der weltweit bedeutendsten Filmfestivals ausrichtet, ist bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, dass der Ort an der französischen Rivera auch die Kulisse für das weltweit einzige Festival für Wirtschaftsfilme bietet - die "Cannes Corporate Media & TV Awards". Einmal im Jahr werden die begehrten Delphin-Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß im Strandhotel Palm Beach Cannes vergeben. Seit 2010 heißt die Film-Metropole alljährlich im Herbst Film- und Medienschaffende, Produktionsfirmen und deren Auftraggeber aus aller Welt willkommen, um die besten Wirtschaftsfilme, Dokumentationen und Reportagen zu prämieren. Zur Teilnahme eingeladen sind Filmemacher, Filmproduzenten, Auftraggeber, Agenturen, Fernsehsender, sowie Studierende. Über 1.000 Wettbewerbsbeiträge hofften diesmal auf eine der begehrten Trophäen in 42 Kategorien. Eine hochkarätige Jury bestehend aus Emmy- und Oscarpreisträgern, Filmexperten, Profis aus der Marketing- und Kommunikationsbranche, sowie Vertretern der Auftraggeberseite wählte aus den Einreichungen die Preisträger in fünf Filmgattungen aus: Corporate Filme und Videos, Dokumentationen und Reportagen für TV, Online und Kino, Corporate-Online-Medien, Production Arts & Crafts und Studierende. In der Kategorie Webisodes wurden diesmal insgesamt sechs Trophäen in Gold und Silber an Preisträger aus fünf verschiedenen Ländern vergeben.

In der Hauptrolle: Du!

Echte Menschen mit echten Geschichten. Authentisch und respektvoll erzählt, ohne sich bei den Protagonisten anzubiedern oder diese zu vereinnahmen und deren Geschichten zu kommerzialisieren. "Birkenstories sind Porträts von Menschen, die in Birkenstock-Sandalen durchs Leben gehen - und zwar überall in der Welt: Ganz gleich ob als Taxifahrer in Neu Delhi, Nobelpreisträger in den USA oder Papaya-Farmerin im Dschungel Borneos. Es geht um besondere Charaktere, die Haltung zeigen. Und die eins verbindet: Sie alle tragen seit Jahren und voller Überzeugung BIRKENSTOCK.

Übrigens, wer sich angesprochen fühlt, ist eingeladen, mitzumachen. Weitere Informationen unter: http://ots.de/XViXXH

Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge von BIRKENSTOCK auf einen Blick:

Mike Whalen arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Strafverteidiger in Knoxville, Tennessee. Viele Klienten kennen den 58-jährigen nur wegen seiner Sandalen: Im Gerichtssaal wird er oft mit den Worten "Hey, der Anwalt mit den Jesuslatschen" begrüßt.

https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/mike-whalen/

Sollte einem in Los Angeles ein Rennmotorrad aus den 50-er Jahren begegnen und der Fahrer ein Beethoven-Portrait auf der Lederjacke tragen, kann es nur John Zainer sein. Der 84-jährige Jazzpianist und Motorradfreund lebt hier mit seiner deutschen Frau Ille. Johns Lieblingsfahrzeug: eine Norton-Rennmaschine von 1956, seine Lieblingsschuhe: ein Paar Birkenstocks von 1998.

https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/john-zainer/

Cole Bennett, Musikvideo-Produzent aus Chicago sorgte mit seiner eigenen Künstler-Plattform "Lyrical Lemonade" für reichlich Wirbel in den sozialen Netzwerken. Bennet ist nicht nur für seinen eigenwilligen Stil bekannt, der zahlreiche Künstler der US-Rap-Szene zu Klick-Millionären auf YouTube, machte, sondern auch für seine Vorliebe für ausgefallene Birkenstocks.

https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/cole-bennett/

Jeff wears Birkenstocks?" - ein Song der weltberühmten Punkrock-Band NOFX. Doch wer ist Jeff? Und gibt's den wirklich? Das Corporate Video-Team von BIRKENSTOCK begab sich auf Spurensuche und traf Jeff Abarta, Produkt-Manager beim Punk-Label Epitaph und Titelheld dieses ungewöhnlichen Songs.

https://www.birkenstock.com/de/magazine/birkenstories/jeff-abarta/

Credits: Armin Block - Verantwortlicher Redakteur Felix Hörnke - Regie Thomas Hamelmann - Kamera Marco Rönnau - Schnitt

OTS: Birkenstock GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110692.rss2

Pressekontakt: BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied) Jochen Gutzy, Head of Communications T: +49 2683 9359 1241 E: jgutzy@birkenstock-group.com