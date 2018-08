bit by bit Holding AG, DE000A1RFML1

Insiderinformation nach § 17 MAR

Der Vorstand gibt bekannt, dass die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Ingrid Abel, Herr Andreas Gemeinhardt und Herr Klaus-Peter Wehner ihre Mandate niedergelegt und die Ersatzmitglieder Herr Steffen Maren Buckwitz, Herr Sascha Peter Henkel, und Herr Christian Makowka dafür nachgerückt sind.

In der konstituierenden Sitzung wurde Herr Henkel zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Makowka zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Herr Henkel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Er führt seit 2003 eine eigene Rechtsanwaltskanzlei, nachdem er in einer überregional tätigen Wirtschafts-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei angestellt war. Seine Tätigkeiten liegen in der Beratung und Betreuung von Mandanten in allen zivil-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Bereichen. Herr Henkel absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen und ist seit 1997 als Rechtsanwalt zugelassen. Darüber hinaus ist Herr Henkel Autor gesellschaftsrechtlicher Fachliteratur.

Herr Makowka ist als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater seit 2002 als Partner bei GMP Makowka & Partner in Hannover selbstständig tätig. Herr Makowka schloss sein Studium als Diplom-Ökonom in Hannover 1992 ab. Seit 2011 leitet er die Best Audit Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Geschäftsführer und lehrt an der FHDW Hannover Unternehmensbewertung seit 2014.

Steffen Buckwitz hat an der TU Dresden studiert und diplomiert. Sein Fokus liegt im Bereich Aufbau und Implementierung von Controlling-Instrumenten sowie der Betreuung von Due Diligence Prozessen in Akquisition und Verkauf von Immobilien, Projekten und Unternehmen. Des Weiteren spezialisierte er sich auf die Steuerung und Begleitung bei der Immobilien-Projektentwicklung und der Bewertung von Immobilien und Immobilienportfolios.

Berlin, 23. August 2018

Thomas Prax Vorstand

