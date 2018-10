Bitcoin Group SE, DE000A1TNV91

Bitcoin Group SE erhält für die Beteiligung an der Sineus Financial Services GmbH die Freigabe der BaFin

- Zustimmung für die Beteiligung am Finanzdienstleister durch die Bitcoin Group erteilt

- Ausweitung des Service-Portfolios schreitet wie geplant voran

Herford, 04. Oktober 2018 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat im Rahmen ihrer Ausweitung des Service-Portfolios einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Für die bereits im Januar 2018 bekannt gegebene 50 %-Beteiligung an dem Finanzdienstleister Sineus Financial Services GmbH mit Sitz im niedersächsischen Melle hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der Bitcoin Group SE mitgeteilt, dass aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine Bedenken gegen die wesentliche Beteiligung bestehen. Somit kann die Transaktion wie avisiert durchgeführt werden. Durch die Beteiligung ist die Bitcoin Group SE, die mit Bitcoin.de Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen betreibt, in der Lage, weitere Dienstleistungen im Rahmen von Digitalwährungen anbieten zu können.

"Das sind tolle Nachrichten für unser Unternehmen, für unsere Kunden und für unsere Anleger. Die Transaktion verschafft uns ein höheres Maß an unternehmerischer Unabhängigkeit bei gleichzeitig größerer Flexibilität hinsichtlich unserer Expansionsstrategie. Unser Ziel ist es nach wie vor, unser Serviceportfolio zu verbreitern und Bitcoin.de zu einer Kryptowährungsbörse mit multilateralem Ansatz auszubauen. Heute haben wir einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg getan", sagt Marco Bodewein, Geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.

Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com

