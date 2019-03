Bitcoin kämpft weiterhin mit der 4.000 Dollar Marke

Der Bitcoin hat mit einem 100 US Dollar-Sprung plötzlich wieder die 4.000 US Dollar-Marke erreicht. Auch wenn dann zum Wochenstart wieder ein schwacher Verlust verbucht wurde, sodass man sich abermals unter der psychologisch wichtigen Marke befand, so war es doch ein Zeichen, dass der Bitcoin noch lange nicht am Ende ist.

Bitcoin (Symbolbild)

Quelle: https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-coins-internet-2582593/

Jedoch spielt die 4.000 US Dollar-Marke - zumindest aus charttechnischer Sicht - keine wesentliche Rolle, da hier kein Kaufsignal vorliegt. Erst dann, wenn der Widerstand, der bei 4.200 US Dollar liegt, gebrochen wird, könnte es durchaus schnell nach oben gehen. Aktuell liegt die Unterstützungslinie bei 3.450 US Dollar.

Steigt mit dem Handelsvolumen auch der Preis des Bitcoin?

Letzte Woche überschritt das Handelsvolumen des Bitcoin die 11 Milliarden US Dollar-Grenze. Letztmals wurde ein derart hohes Tagesvolumen im vergangenen April erzielt - damals lag der Bitcoin aber bei 9.600 US Dollar und kletterte wenig später auf 10.000 US Dollar. Doch mit Erreichen des Widerstands brach die Kryptowährung ein.

Seit rund vier Monaten bewegt sich der Bitcoin zwischen 3.250 US Dollar und 4.250 US Dollar. Nun könnte der Kurs aber wieder nach oben klettern - ein ansteigendes Handelsvolumen spricht nämlich immer dafür, dass die Investoren, trotz der ungünstigen Marktbedingungen, noch immer interessiert sind. Früher bewegte sich der Kurs der Kryptowährung immer gemeinsam mit dem Tagesvolumen. Seit dem Einbruch, der letztes Jahr beobachtet werden konnte, ging es aber plötzlich in verschiedene Richtungen. So ist auf dem Chart sehr gut zu erkennen, dass das Handelsvolumen seit Ende 2018 nach oben zeigt, der Kurs des Bitcoin aber etwas an Boden verlor und unter die 3.200 US Dollar-Grenze rutschte. Nun scheint aber die ehemalige Korrelation zwischen dem Preis und dem Tagesvolumen wieder zu greifen.

Bevor nämlich der Einbruch folgte und der Bitcoin unter die 3.200 US Dollar-Marke rutschte, lag man am 10. November 2018 bei 6.385 US Dollar. Das Handelsvolumen betrug zu dieser Zeit 3,7 Milliarden US Dollar. Auch wenn sich der Kurs des Bitcoin halbierte, so liegt das Handelsvolumen heute bei 11 Milliarden US Dollar - ein Plus von 200 Prozent gegenüber dem 10. November. Das höchste Handelsvolumen wurde übrigens am 5. Januar 2018 gemessen: 23,84 Milliarden US Dollar. Der Kurs lag damals bei 17.430 US Dollar.

Wie geht es jetzt eigentlich den Altcoins?

Aber nicht nur der Bitcoin scheint sich vor einem Höhenflug zu befinden - auch andere Kryptowährungen haben vergleichbare Verhaltensmuster, die im Chart abgelesen werden können. So etwa, wenn man sich intensiver mit dem Litecoin auseinandersetzt.

In den Charts von Bitcoin und Litecoin ist deutlich zu sehen, dass die beiden Handelsvolumen wie Kurse ähnlich verlaufen sind - der Kurs des Bitcoin ist zudem auch immer ein guter Indikator für die Gesamtgesundheit des Kryptomarkts. Jedoch darf man, trotz der vielen Gemeinsamkeiten, einen Unterschied nicht außer Acht lassen: Der Litecoin ist seit seinem letzten Tief um mehr als 100 Prozent gestiegen - der Bitcoin gerade einmal um die 25 Prozent. Eine Besonderheit, die vor allem bei Altcoins beobachtet werden kann - während des Bullenmarkts verbuchen sie stärkere Kursanstiege als der Bitcoin. Das deshalb, weil hier ein höheres Risiko gegeben ist.

Noch kämpft der Bitcoin gegen den Widerstand

Nun stellen sich natürlich zahlreiche Trader die berechtigte Frage, ob der Bitcoin wieder den Boden erreicht hat oder der Preis noch weiter nach oben gehen wird. Berücksichtigt man das Handelsvolumen, so könnte man meinen, es stehe eine Trendwende bevor. Doch an dieser Stelle darf man nicht vergessen, dass der Widerstand bei 4.000 US Dollar liegt - und der wurde noch nicht durchbrochen. Wird die 4.000 US Dollar-Grenze überschritten, so liegt der nächste Widerstand bei 4.250 US Dollar. Die Unterstützung befindet sich im Bereich der 3.800 US Dollar-Marke.