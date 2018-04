BITMOVIN SCHLIESST $30M SERIES B FINANZIERUNGSRUNDE AB, UM SEINE ONLINE VIDEO INFRASTRUKTUR SOFTWARE WEITER AUSZUBAUEN

Bitmovin, der weltweit führende Anbieter von Online Video Infrastructure Software, hat eine $30M Series B Finanzierungsrunde abgeschlossen, um seinen weltweiten Kundenstamm im Bereich TV-Streaming-Anbieter, Internetfirmen und Social-Media- Unternehmen weiter auszubauen. Hauptinvestor der Finanzierungsrunde ist Highland Europe. Die Finanzierung ermöglicht Bitmovin die weitere Skalierung der F&E-Tätigkeiten sowie der weltweiten Engineering- und Vertriebsteams.

Die Series B Finanzierungsrunde wurde von Highland Europe unter Beteiligung der bestehenden Investoren Atomico, Constantia New Business, Dawn Capital und YCombinator angeführt. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich das Gesamtinvestment in Bitmovin auf 43 Millionen US Dollar. An dem Unternehmen sind auch erfahrene Silicon Valley-Veteranen als Angel-Investoren beteiligt, darunter der ehemalige Cisco CTO Ed Kozel, der frühere Vice President of Engineering von Netflix, der Gründer von Gaikai, der Gründer von Drupal und der Gründer von Unity3D. Bitmovin ist auch Alumnus von YCombinator, dem führenden globalen Start-up-Accelerator.

Bitmovin entwickelte sich aus dem PhD-Forschungsprojekt seiner Gründer und schaffte es in weniger als fünf Jahren zu einem führenden Anbieter von Online-Videotechnologie der nächsten Generation. Das Unternehmen war bei allen wichtigen Entwicklungen im Bereich Online-Video an der vordersten Front - vom Aufbau des weltweit ersten kommerziellen adaptiven Streaming-Players bis zum Einsatz des ersten Container-basierten Encoding-Services, welches auf beliebigen Cloud-Plattformen oder in Datenzentren läuft. Die Gründer von Bitmovin haben den MPEG-DASH-Video-Streaming-Standard mitentwickelt, der von Netflix und YouTube verwendet wird und über 50 Prozent des gesamten Internetverkehrs abdeckt.

Da sich die Video-Konsumation von Kabel- und Satelliten-TV in Richtung Online-Video verlagert, bietet Bitmovins Technologie essenzielle API-Bausteine für Medienanbieter, um die Inhalte auf jedem Gerät und zu jeder Zeit nutzen zu können. Cisco prognostiziert, dass bis 2021 80% des gesamten Internet-Datenverkehrs aus Video bestehen werden. Zu den jüngsten Innovationen von Bitmovin zählen die Unterstützung des AV1-Videoencoding-Standards (der neueste lizenzfreie Codec, welcher von Apple, Facebook, Google, Microsoft und Samsung unterstützt wird) sowie die Erweiterung der Videokodierung mit Algorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Dies hat zu branchenweiter Aufmerksamkeit und Anerkennung für Bitmovin geführt, darunter u.a. die Auszeichnung mit dem Best of NAB Award durch das Streaming Media Magazin sowie die wiederholte Nennung durch Streaming Media in den "Top 100 Unternehmen, die für Online-Video die größte Bedeutung haben.”

"Da sich die Umstellung auf Streaming einem Wendepunkt nähert und zum dominierenden Format für den Konsum von Sport, Nachrichten, Filmen und Theater wird, adressiert Bitmovin ein beispielloses Marktpotential," führt Fergal Mullen, Partner bei Highland Europe, aus. " Video ist heute für alle Social-Media-Plattformen sowie für viele weitere Internet-Unternehmen und zunehmend auch für klassische Unternehmen und Bildungseinrichtungen von signifikanter Bedeutung - daher befinden sich Stefan und sein Team in der besten Position, um die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten."

"Unsere Mission ist es, die Infrastruktur für alle Videos im Internet bereitzustellen - ein Markt, der traditionelle Medienkunden sowie Internetunternehmen, die sich in Videounternehmen entwickeln, zusammenführt," sagt Stefan Lederer, CEO und Mitbegründer von Bitmovin. "Aus unserer Sicht wird jedes Internet-Unternehmen in Zukunft ein Video-Unternehmen sein, wodurch sich die riesige Chance für Bitmovin ergibt, einen integralen Bestandteil der Internet-Infrastruktur zu repräsentieren."

"Mit Bitmovin können wir unsere Videotechnologie schneller als mit jedem anderen Anbieter auf dem Markt weiterentwickeln. Die API bietet höchste Robustheit und Benutzerfreundlichkeit, und das flexible Kundenservice erlaubt eine extrem enge Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern. Bitmovin bietet einfach die beste Video-Technologie, die es uns ermöglicht, unseren Abonnenten auch weiterhin Streaming in höchster Qualität anzubieten," sagte Sung Ho Choi, Mitbegründer von fuboTV.

Über Bitmovin

Bitmovin ist ein führender Anbieter von Video-Infrastruktur für Online-Medienunternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen war führend bei allen wichtigen Entwicklungen im Bereich Online-Video - vom Aufbau des weltweit ersten kommerziellen adaptiven Streaming-Players bis zur Bereitstellung des ersten softwarebasierten Encoding-Services, welches auf beliebigen Cloud-Plattformen oder in Datenzentren läuft. Bitmovin arbeitet eng mit Medienunternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um innovative Videoprodukte zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.bitmovin.com.

Über Highland Europe

Highland Europe investiert in wachstumsstarke europäische Internet-, Mobil- und Softwareunternehmen, welche große Marktpotentiale adressieren. Das 2012 gegründete Unternehmen, welches bisher mehr als €580M ($640M) über zwei Fonds investiert hat, repräsentiert den europäischen Teil von Highland Capital Partners, einer US-amerikanischen Venture-Capital-Gesellschaft. Highland Europe ist in London und Genf angesiedelt, und sein aktuelles Portfolio umfasst unter anderem GetYourGuide, Featuresspace, ContentSquare, Malwarebytes, Wetransfer, Nexthink, AMCS und Matchesfashion.

