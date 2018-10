.black, .blue, .dog, .shoe: mit 450 kreativen Domainendungen von DM Solutions mehr Kunden auf die Website bringen

COM, DE, AT, CH kann jeder. Aber schon mal etwas von .cafe, .bio, .cat, .guru, .fashion oder .berlin gehört? Das sind keine Geheimcodes für Tierfans, Nahrungsfetischisten oder Städtetouristen, sondern Domainendungen, die dafür sorgen, dass sich Kunden und Surfer für Ihr spezielles Web-Angebot interessieren. DM Solutions hat sie natürlich alle im Portfolio. Über 450 neue Domainendungen gibt es aktuell zur Auswahl und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Besseres SEO, Kunden erinnern sich leichter an die Domain und mit den neuen Domainendungen ist man vor allem eines: anders als die anderen! Und das ist im Web entscheidend. https://www.dmsolutions.de/neue-domainendungen.html

Frankfurt am Main/Hanau (pts007/02.10.2018/08:45) - COM, DE, AT, CH kann jeder. Aber schon mal etwas von .cafe, .bio, .cat, .guru, .fashion oder .berlin gehört? Das sind keine Geheimcodes für Tierfans, Nahrungsfetischisten oder Städtetouristen, sondern Domainendungen, die dafür sorgen, dass sich Kunden und Surfer für Ihr spezielles Web-Angebot interessieren. DM Solutions hat sie natürlich alle im Portfolio. Über 450 neue Domainendungen gibt es aktuell zur Auswahl und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Besseres SEO, Kunden erinnern sich leichter an die Domain und mit den neuen Domainendungen ist man vor allem eines: anders als die anderen! Und das ist im Web entscheidend. https://www.dmsolutions.de/neue-domainendungen.html

Passende Domainendungen für jeden Bereich

"Das Internet wird immer bunter, auch die Bedürfnisse der Kunden", sagt DM-Solutions-Inhaber Danijel Mlinarevic. "Da ist es natürlich nur konsequent, wenn sich auch ein wichtiger Teil der Identität im World Wide Web weiterentwickelt." Domainendungen sind Ausdruck dieser Identität. Sie sind Bestandteil einer jeden Internetadresse und somit so wichtig wie die Hausnummer auf einem Briefkuvert. "Im Internet dürfen Hausnummern aber ruhig ausgefallener sein und passend zum Angebot auf der Webpage. Egal, ob .army, .wien, .pink, .luxus, .fish oder .fashion", schmunzelt Mlinarevic.

Mit "Top Level Domains" in den Suchmaschinen nach oben

Wer im weltweiten Suchmaschinenranking nach oben will, kann das jetzt leicht erreichen. Die neuen "Top Level Domains" lassen sich nämlich ganz bestimmten Branchen oder auch Produktgruppen zuordnen. Wer bisher enttäuscht feststellen musste, dass seine Branchenbezeichnung, sein Firmenname oder sein Blog mit einer der üblichen Endungen wie .de, .at, .ch oder .com bereits vergeben war, darf aufatmen. Mit einem einprägsamen Domain-Namen lassen sich nicht nur neue Kunden gewinnen. Man kann damit leicht und effektiv den Bekanntheitsgrad eines Webprojekts steigern, dessen Aussagekraft verstärken und sogar eine Domainendung registrieren lassen, die es noch gar nicht gibt. Und nicht zuletzt: Die Suchmaschinen freuen sich über solches Futter

Preisgünstig und mit Umzugsservice

Die Vielfalt der Endungen ist nahezu unüberschaubar: Farben, Mode, Finanzen, Freizeit, Gastronomie, Gesundheit, Handwerk, Immobilien, Luxus, Medien und vielen anderen Kategorien lassen sie sich zuordnen - über 600 Domainendungen sind insgesamt registrierbar. Viel teurer sind die neuen Domainendungen übrigens nicht. .academy, .careers, .jetzt, .boutique, .style und viele andere mehr gibt es unter fünf Euro.

DM Solutions sorgt schließlich für das effektive und kostengünstige Hosting und übernimmt auch den Umzug aller Daten, wenn man seinem alten Provider Adieu sagen möchte (oder muss). Auf Wunsch werden auch alle E-Mail-Postfächer umgezogen.

Hier geht's zur reichen Auswahl an Domainendungen bei DM Solutions: https://www.dmsolutions.de/neue-domainendungen.html

Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de

