Blättchen & Partner berät das Management von ADA International beim Verkauf an Moonlake Capital

Blättchen & Partner berät das Management von ADA International beim Verkauf an Moonlake CapitalMünchen, 9. Oktober 2018 - Blättchen & Partner hat das ADA Management beim erfolgreichen Verkauf an den Finanzinvestor Moonlake Capital beraten.

Die französische Investmentgesellschaft Ardian hat die ADA Cosmetics Holding GmbH ("ADA International") an Moonlake Capital aus Österreich verkauft. Blättchen & Partner hat das ADA-Management im Rahmen der Transaktion beraten.

ADA International ist ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Hotelkosmetikprodukten und innovativen Spendersystemen mit Sitz in Kehl. Mit seinen rund 700 Mitarbeitern beliefert das Unternehmen 3- bis 5-Sterne-Hotells in mehr als 50 Ländern.

Moonlake Capital ist eine neu gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Österreich und einem assoziierten Büro in Großbritannien. Moonlake Capital investiert ausschließlich eigenes Kapital und geht dauerhafte Partnerschaften mit ihren Portfoliounternehmen ein. Moonlake Capital will ADA International bei seinem weiteren Wachstum unterstützen.

Blättchen & Partner hat das ADA-Management im Rahmen der Transaktion mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten.

Über Blättchen & Partner

Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldscheindarlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Weitere Schwerpunkte im Leistungsspektrum sind Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider.

Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 Mün­chen Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de

