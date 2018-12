blockescence plc: Kapitalerhöhung

blockescence plc, MT0000580101

blockescence plc.: KapitalerhöhungValletta, 6. Dezember 2018: blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Symbol: BCK) informiert darüber, dass das Board of Directors beschlossen hat, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen. Die Gesellschaft gibt aus ihrem Genehmigten Kapital 500.000 neue Stammaktien im Nennwert von EUR 1,00 je Aktie aus. Diese neuen Aktien sind noch nicht zum Handel zugelassen. Im Zuge der Aktienemission wurden einer begrenzten Anzahl von geeigneten europäischen Investoren insgesamt 500.000 bestehende Aktien durch die Bodhivas GmbH zu einem Preis von 1,35 EUR pro Aktie zugänglich gemacht. Bodhivas wiederum zeichnete die entsprechende Anzahl der verbleibenden neuen Aktien aus dieser Aktienemission gemäß des Memorandum of Association unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zum gleichen Ausgabepreis, was zu einem Bruttoerlös von EUR 675.000 für die Gesellschaft geführt hat. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 59.850.000, die Anzahl der zum Handel zugelassenen Aktien verbleibt bei 40.800.000. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll für das allgemeine Working Capital verwendet werden.

Über blockescence plc:

blockescence ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine Buy, Build & Sell Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in konsolidierenden TMT-Sektoren konzentriert. Die blockescence Portfoliounternehmen wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt um USP's und Effizienzverbesserungen zu schaffen innerhalb der Portfoliounternehmen. Ein Beispiel ist die Implementierung und der Roll-Out der Distributed-Ledger-Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie), um Wettbewerbsvorteile in den Portfoliounternehmen zu schaffen.

blockescence hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist gelistet an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA.

