blockescence plc: Portfolio-Unternehmen gamigo AG ver-öffentlicht Q3-Zwischenbericht 2018 und verzeichnet EBITDA-Steigerung um 97%

5. Dezember 2018

blockescence plc: Portfolio-Unternehmen gamigo AG veröffentlicht Q3-Zwischenbericht 2018 und verzeichnet EBITDA-Steigerung um 97%

gamigo AG: Zwischenbericht Juli - September 2018

"Das dritte Quartal 2018 war für uns ein guter Start in die zweite Jahreshälfte. Wir haben in diesem Quartal keine Übernahmen durchgeführt und konnten so diese ruhige Phase nutzen, um Unternehmensprozesse noch effizienter zu machen, unsere M&A-Pipeline auszubauen und unsere Finanzierungsseite zu optimieren." sagt Remco Westermann, Geschäftsführer der gamigo-Gruppe.

Highlights des 3. Quartals 2018

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 10,2 Mio. EUR (Q3 2017: 9,5 Mio. EUR; Vergleichszeitraum ausschließlich des verkauften Geschäftsbereichs "Payment"), was einem organischen Umsatzwachstum von 8,3% entspricht. Das EBITDA konnte um 97% auf 2,3 Mio. EUR gesteigert werden (Q3 2017: 1,2 Mio. EUR). Das Nettoergebnis für die Periode betrug 72 TEUR (Q3 2017: -592 TEUR). Der Verschuldungsgrad hat sich von 3,6 am 31. Dezember 2017 auf 2,1 verbessert B2C Segment: Für Aura Kingdom, das Anime-MMORPG der gamigo Gruppe, gab es ein umfassendes Update mit neuen Monstern und weiteren aufregenden Quests. Des Weiteren konnten wir einen Sub-Lizenz Vertrag mit dem asiatischen Publisher Asiasoft für unsere eigene MMO-IP Last Chaos abschließen. B2B Segment: Adspree hatte einen ereignisreichen Sommer. Im Juli verwirklichten wir mit PUBG eines der größten Projekte in unserer Unternehmensgeschichte. Das PUBG Global Invitational 2018 war das erste große internationale Turnier, dass von der PUBG Corporation organisiert wurde. Es nahmen 20 Teams teil, die über vier Tage in der Mercedes-Benz Arena in Berlin um Preisgelder von insgesamt 2 Mio. USD kämpften. Unternehmenseinheiten: Die einzelnen Einheiten konnten ihre Strukturen und Kosten weiter optimieren, die Anzahl der Datenzentren und Back-Ends reduzieren, die Organisation weiter straffen und an der M&A-Pipeline arbeiten.

Den gesamten Zwischenbericht in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link:https://corporate.gamigo.com/wp-content/uploads/2018/11/gamigo-Interim-Report-2018-Q3-2-1.pdf

Über die gamigo AG:

Seit Ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo-Gruppe beschäftigt insgesamt über 350 Mitarbeiter am Hauptsitz in Hamburg sowie in den Niederlassungen in Berlin, Münster, Darmstadt, Köln (Deutschland), Redwood City, Austin, Chicago (USA), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie Trove, ArcheAge, Aura Kingdom, Rift, Defiance 2050, Desert Operations, Fiesta Online, Shaiya und Twin Saga. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 20 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien und Technologieunternehmen sowie einzelnen Spiele-Assets. Die Medienunternehmen Adspree und Mediakraft sind Teil der Plattformstrategie und erbringen darüber hinaus B2B-Dienstleistungen für Dritte.

Über blockescence plc:

blockescence ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine Buy, Build & Sell Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in konsolidierenden TMT-Sektoren konzentriert. Die blockescence Portfoliounternehmen wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um USP's und Effizienzverbesserungen innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein Beispiel ist die Implementierung und der Roll-Out der Distributed-Ledger-Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie). blockescence hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist gelistet an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA.

