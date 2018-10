blockescence plc, MT0000580101

blockescence plc: Übernahme des Spiele-Unternehmens Trion Worlds stärkt Portfoliounternehmen gamigo AG.

Valletta, 22. Oktober 2018: blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") hat zusammen mit seinem Portfoliounternehmen gamigo AG die wesentlichen Assets der Trion Worlds Inc. übernommen. Trion Worlds ist ein führendes US-amerikanisches Spiele-Unternehmen mit Büros in Redwood City (Kalifornien) und Austin (Texas) und hat als Publisher und Entwickler bekannte Online- und Konsolen-MMO-Spiele wie Rift, Defiance, Trove und ArcheAge im Portfolio. Die Assets des Unternehmens wurden im Rahmen eines "Assignment for the Benefit of the Creditors"-Prozesses erworben, bei dem der Käufer nur die Assets kauft, mit denen er das Geschäft fortsetzen möchte.

Blockescence hat die IP-Rechte von Trion Worlds über ihre neu gegründete, hundertprozentige Technologie- und IP-Tochter Padmapani GmbH erworben. Das Portfoliounternehmen gamigo AG hat weitere Assets, einschließlich der Plattform erworben, übernimmt Mitarbeiter um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen und erhält die vollen Publishingrechte an den Spielen.

Die Trion-Worlds-Akquisition soll 2019 auf Ebene der blockescence Gruppe voraussichtlich einen Umsatz von mindestens USD 18 Mio. erwirtschaften. Abhängig vom Erfolg sowie der Geschwindigkeit der Restrukturierung und Integration ist nach Einschätzung des Managements ein zusätzliches EBITDA von USD 1 bis 5 Mio. möglich, da wie bereits bei zahlreichen Akquisitionen zuvor beachtliche Skaleneffekte und Synergien genutzt werden können.

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen USD-Millionenbetrag (inklusive möglicher Earn-Outs). Über blockescence plc: blockescence ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine Buy, Build & Sell Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in konsolidierenden TMT-Sektoren konzentriert. Die blockescence Portfoliounternehmen wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt um USP's und Effizienzverbesserungen zu schaffen innerhalb der Portfoliounternehmen. Ein Beispiel ist die Implementierung und der Roll-Out der Distributed-Ledger-Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie), um Wettbewerbsvorteile in den Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist gelistet an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA.

Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der blockescence oder ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der blockescence und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die blockescence noch ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

