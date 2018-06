BLOK Technologies gibt Abschluss der überzeichneten zweiten und letzten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 4,8 Millionen Dollar bekannt 8. Juni 2018, VANCOUVER, Kanada ? BLOK Technologies Inc. (?BLOK Tech? oder das

8. Juni 2018, VANCOUVER, Kanada ? BLOK Technologies Inc. (?BLOK Tech? oder das ?Unternehmen?) (CSE: BLK) (FRANKFURT: 2AD) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die ?Privatplatzierung?) abgeschlossen und aus der Ausgabe und dem Verkauf von 24.287.500 Einheiten zum Preis von 0,20 Dollar pro Einheit einen Bruttoerlös von 4.857.500 Dollar generiert hat. Es wurden weder neue Insider geschaffen, noch kam es zu einem Kontrollwechsel infolge dieser Privatplatzierung.

Die Privatplatzierung war überzeichnet und brachte insgesamt 5.403.384 Dollar ein. Geplant war ursprünglich ein Platzierungsvolumen von 5.000.000 Dollar, wie am 1. Juni 2018 (https://www.bloktechinc.com/2018/06/01/blok-technologies-increases-non-brokered-private-placement-financing-to-c5000000/) angekündigt wurde.

Jede Einheit zum Kaufpreis von 0,20 Dollar pro Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (?Stammaktie?) des Unternehmens und einem (1) übertragbaren Aktienkaufwarrant (?Warrant?).

President und CEO Rob Dawson sagte: ?Die Vision von BLOK Technologies besteht darin, führende, globale Lösungen zu entwickeln, die die Blockchain-Technologie nutzen. Mit dieser Finanzierung in Höhe von 5,4 Millionen Dollar heben wir unser Unternehmen auf die nächste Stufe in der Umsetzung unseres Geschäftsmodells. Wir freuen uns sehr, dass sich uns auf diesem Weg wichtige Investoren angeschlossen haben, und wir freuen uns darauf, unsere weltweiten Investitionsprojekte mit führenden strategischen Partnern voranzutreiben.?

Jeder Warrant wird den Inhaber berechtigen, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung eine (1) Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,50 Dollar zu erwerben. Die Warrants werden einem Recht auf vorzeitige Fälligstellung (das ?Recht auf vorzeitige Fälligstellung der Warrants?) unterliegen, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange an zehn (10) aufeinander folgenden Handelstagen, beginnend vier (4) Monate und einen (1) Tag nach dem Abschlussdatum, höher als 0,75 Dollar ist. Wenn das Unternehmen sein Recht auf vorzeitige Fälligstellung der Warrants ausübt, wird das neue Verfalldatum der Warrants der 30. Tag nach der Bekanntgabe einer solchen Ausübung sein.

Die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen der zweiten Tranche der Privatplatzierung begeben wurden, unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag, die am 9. Oktober 2018 endet. Der Abschluss der Privatplatzierung ist einer Reihe von Bedingungen vorbehalten, darunter auch der Erhalt aller behördlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (?CSE?).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung der Blockchain-Investitionsprojekte des Unternehmens, die sich derzeit in der Pipeline befinden, für die Bewertung neuer Blockchain-Gelegenheiten im Rahmen seines Geschäftsmodells sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

Weitere Informationen über die Technologien von BLOK Technologies sowie andere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter BLOKTECHINC.COM.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

?Robert Dawson?

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm.

Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425

jamie@bloktechinc.com

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!