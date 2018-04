Blue Cap AG: Blue Cap übernimmt den Verpackungsspezialisten Knauer-Uniplast München, 20. April 2018 (pta/20.04.2018/18:15) Die Blue Cap AG hat heute über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft Blue Cap 08 GmbH mit den Gesellschaftern der

Gruppe, einem Verpackungsspezialisten mit Hauptsitz in Dettingen/Erms, einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Knauer Holding GmbH & Co. KG sowie deren Komplementärin, der Knauer Holding Verwaltungs-GmbH, geschlossen. Zum Konzernkreis der erworbenen Gesellschaft gehört unter anderem die

Knauer GmbH & Co. KG.

Geplant ist, die Transaktion Anfang Mai 2018 abzuschließen. Die Durchführung des Anteilskaufs steht unter keinen Vorbehalten.

Aussender: Blue Cap AG, Ludwigstraße 11, 80539 München, Deutschland

Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier

E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de

Tel.: 49 89 288 909 26

Website: www.blue-cap.de/

ISIN(s): DE000A0JM2M1

Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin,