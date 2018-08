Bluthochdruck-Kinder haben auch viele andere Risikofaktoren

Kinder und Jugendliche mit Bluthochdruck haben gegenüber Gleichaltrigen mit normalem Blutdruck ein 2,1fach höheres Risiko für Übergewicht, ein 3,6mal höheres Risiko für abdominale Adipositas ("inneres Bauchfett") und ein 1,5mal höheres Risiko für Insulinresistenz, einer Vorstufe von Diabetes. Zu diesem Ergebnis kam die "PEP Family Heart Studie Nürnberg", in der 7.076 Kinder und Jugendliche in einem Alter zwischen 3 und 18 Jahren auf acht Risikofaktoren untersucht wurden, z.B. Übergewicht, abdominale Adipositas, Blutfettwerte, Nüchternzuckerwerte. 361 der Teilnehmer hatten Bluthochdruck.

Diese Studienergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Untersuchung auf weitere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn bei einem Kind oder Jugendlichen ein Risikofaktor vorliegt, und bei Bedarf einer entsprechenden Behandlung.

Die Studie wurde von Prof. Dr. Peter Schwandt (Arteriosklerose Präventionsinstitut, München und Nürnberg) auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellt. In München kommen von 25. bis 29. August 31.000 Teilnehmer aus 150 Ländern zusammen, was den Kongress zu einem der weltweit größten Medizinkongresse macht.

Quellen: ESC Abstract Nr. 84848; Schwandt et al.: Cardiometabolic risk factors in hypertensive children and adolescents: The PEP Family Heart Study Best Posters 5: Best Posters in preventive cardiology

