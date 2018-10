25.10.2018 - 18:52 Uhr Bluttat in Zell am See: Weiterhin keine Spur zu Täter

Der Tod einer 20-Jährigen in Zell am See bleibt ein Rätsel. Auch an fünften Tag nach der Bluttat gibt es noch keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei bittet um Hinweise. Den vollständigen Artikel auf salzburg.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick